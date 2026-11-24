Partager Suivez GOAL sur Google

Howard Webb, responsable de l’arbitrage en Premier League, a défendu l’expulsion de Leny Yoro contre Liverpool, quelques heures seulement après l’annulation du carton rouge du défenseur de Manchester United par la FA. Selon Webb, « la plupart des gens considéreraient cette décision comme correcte ». Les échanges entre arbitres publiés montrent que la VAR estimait qu’Alexander Isak aurait « probablement » atteint le ballon en premier.

Publicité

Webb défend la décision de Barrott

Webb maintient que l’arbitre Sam Barrott a eu raison d’expulser Yoro à la huitième minute de la défaite 4-0 de Manchester United dimanche à Anfield, même si le club a obtenu gain de cause en faisant appel de cette expulsion jugée injustifiée . Yoro avait été expulsé pour avoir fait tomber Isak alors que celui-ci filait vers le but.

Dans l’émission Match Officials Mic'd Up, Webb a déclaré : « La question, je suppose, est de savoir s’il aurait pu atteindre ce ballon avant Lammens. Sur le moment, l’arbitre a examiné la situation et estimé que oui. C’est la décision qu’il a prise sur le terrain. »

« Certainement pas une erreur manifeste »

Webb a expliqué que la VAR n’avait pas considéré la décision prise sur le terrain comme une erreur claire et évidente. « Ce n’était pas une décision manifestement erronée, donc la décision prise sur le terrain a été maintenue », a-t-il déclaré.

« Et je pense que, dans l’ensemble, la plupart des gens considéreraient cette décision comme correcte, puisqu’Isak avançait rapidement vers le ballon. L’autre point de vue est que Lammens aurait pu arriver le premier, mais je pense que cela se discute. Ce n’est certainement pas une erreur manifeste. »

Publicité Publicité

Les échanges de la VAR révèlent le raisonnement des arbitres

Les échanges publiés montrent que l’arbitre vidéo John Brooks cherchait à déterminer si Isak atteindrait le ballon avant le gardien Senne Lammens. « À vitesse réelle, Isak conserve son élan et devrait probablement atteindre le ballon. Considérer qu’il n’y parviendrait pas n’est certainement pas une erreur manifeste. Je pense donc que l’annihilation d’une occasion de but manifeste est confirmée », a déclaré Brooks.

Related Topics

Paul Howard, assistant de l’arbitre vidéo, était d’accord. Mauricio Pochettino s’était toutefois montré furieux de cette décision, affirmant qu’Isak avait poussé le ballon trop loin et qu’il « n’en avait plus le contrôle », et que l’intervention ne constituait « absolument pas une faute ».

Yoro disponible contre Brentford

Grâce à cet appel accepté, Yoro est disponible pour le match de Premier League contre Brentford, samedi à Old Trafford. La commission indépendante de la FA publiera ultérieurement les motifs écrits de sa décision.

Publicité

Les propos de Webb ne devraient toutefois pas mettre fin au débat sur l’une des décisions arbitrales les plus controversées de la saison.