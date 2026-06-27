Hossam Hassan : « Salah est blessé, mais les absences ne m’inquiètent pas pour affronter l’Australie. »

Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, affiche un calme olympien malgré les absences qui touchent les Pharaons avant leur seizième de finale face à l’Australie.

Dans un entretien télévisé accordé à la chaîne « beIN Sports », il a déclaré : « Je félicite le peuple égyptien, le monde arabe et l’Afrique, car nous les représentons à la Coupe du monde, et j’adresse tout particulièrement mes félicitations aux supporters égyptiens du monde entier, ainsi qu’aux supporters en Égypte qui ont préféré veiller pour suivre le match. »

Il a ajouté : « Dieu soit loué pour cette qualification ; nous avons failli terminer en tête du groupe à la différence de buts. »

« Nous avons bien géré la rencontre jusqu’à la blessure d’Ahmed Fattouh, qui nous a coûté un joueur, mais nous avons accompli un exploit en qualifiant l’Égypte pour le tour suivant et en réjouissant ses supporters ainsi que tout le monde arabe », a-t-il ajouté.

Il conclut : « Nous ferons tout pour gagner ce match et nous tirerons les enseignements nécessaires pour le prochain, malgré les blessures et la suspension de Muhannad Lashin. Même si six joueurs venaient à manquer, nous avons un groupe de 26 joueurs prêts à entrer en jeu. »

Concernant les blessures, il a précisé : « Nous ignorons encore la nature exacte de la blessure de Salah, qui a ressenti une gêne et a demandé à sortir. Nous évaluerons l’étendue de son problème ainsi que l’état d’Ahmed Fattouh, et je espère que Hamdi Fathi sera rétabli pour le prochain match. »

Il a conclu : « Quoi qu’il arrive, je veux que tout le monde sache que j’ai à mes côtés des guerriers et que nous serons à la hauteur des attentes. Je ne crains pas les absences et j’invite tout le monde à rester optimiste, car je n’ai pas peur et j’ai confiance en tous les Pharaons. »

Il a conclu : « Nous avons déjà affronté l’Espagne et l’Arabie saoudite avec des absences, et nous avons géré les blessures durant les qualifications pour la Coupe du monde. Je rassure tout le monde : l’équipe est entre de bonnes mains. Si les absences m’inquiétaient, je ne serais pas là en tant qu’entraîneur de l’Égypte. »

Les Pharaons ont validé leur billet pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026 après un match nul 1-1 face à l’Iran lors de la troisième journée de la phase de groupes.

Mahmoud Saber a ouvert le score dès la 5^e minute, à la suite d’une frappe de Mohamed Salah repoussée par la défense iranienne. Le gardien est sorti pour dégager le ballon, qui est revenu sur Saber. Ce dernier a frappé fort, le ballon passant entre les jambes du gardien pour finir au fond des filets.

L’arbitre a ensuite accordé un penalty à l’Iran à la 9^e minute, après une passe mal assurée du défenseur égyptien Mohamed Abdel-Moneim, dont le pied a heurté celui de l’attaquant Mehdi Taremi.

Mustafa Shobier, le gardien égyptien, a brillamment repoussé la tentative de Taremi.

L’Iran a finalement égalisé : Milad Mohammadi a frappé fort du gauche dans la surface, Shobier a repoussé, mais le ballon est revenu sur Ramin Rezaeian, qui a conclu de près.