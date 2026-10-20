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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Hossam Hassan réagit par une déclaration percutante à sa suspension prononcée par la FIFA

H. Hassan
M. Ziko
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L'entraîneur de l'Égypte brise le silence

Dans sa première réaction à la sanction prononcée à son encontre par la Fédération internationale de football "FIFA", Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe d'Égypte, a tenu une déclaration retentissante, qualifiant sa suspension d'"honneur pour moi", dans une attitude qui reflète son attachement à sa position après les événements survenus lors de la confrontation entre l'Égypte et l'Argentine à la Coupe du monde 2026.

La Fédération égyptienne de football a reçu les décisions de la commission de discipline de la FIFA concernant les sanctions infligées à Hossam Hassan et à son frère Ibrahim Hassan, manager de la sélection, ainsi qu'au joueur Mostafa Zikou. Il a été décidé de suspendre les jumeaux pour 3 matchs chacun, et Zikou pour 5 matchs, en plus d'amendes financières imposées au trio pour un total de 60 000 dollars.

Hossam Hassan a déclaré, dans des propos exclusifs accordés au site égyptien "Yalla Kora", en commentant la décision de sa suspension : "Un honneur pour moi", ajoutant : "Je laisse les choses à Dieu Tout-Puissant, et nous verrons ce qui se passera à l'avenir".

Les sanctions font suite aux déclarations qui ont suivi la confrontation entre l'Égypte et l'Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, qui s'est achevée par la défaite de l'Égypte sur le score de 2-3, au milieu d'accusations portées par la partie égyptienne contre la FIFA et le corps arbitral, les soupçonnant de favoritisme envers la sélection argentine.

En vertu de cette décision, Hossam Hassan, Ibrahim Hassan et Mostafa Zikou manqueront les deux matchs de l'équipe d'Égypte face au Malawi, prévus au cours du mois de novembre prochain, dans le cadre des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Les jumeaux Hassan manqueront également le premier match de l'Égypte en mars 2027 face à l'Angola, pour purger leur suspension. Quant à Mostafa Zikou, sa période d'absence s'étendra jusqu'en juin prochain, ce qui signifie qu'il sera écarté des quatre matchs restants de l'équipe d'Égypte dans les qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2027, en plus d'un autre match, conformément à la sanction annoncée.

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