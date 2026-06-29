Horaires des matchs de la Coupe du monde 2026 ce jour : programme complet en heure des Rocheuses (MT)





La Coupe du monde de la FIFA 2026 investit l’Amérique du Nord, offrant un immense spectacle footballistique réunissant 48 équipes aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Alors que le tournoi bat son plein, la phase de groupes est désormais derrière nous : place à la phase à élimination directe et à ses 32es de finale, où chaque match est décisif – victoire ou éliminations.

Pour les supporters du fuseau horaire des Rocheuses (MT), le calendrier des retransmissions s’intègre idéalement à la journée : plus besoin de veiller tard ni de régler le réveil aux aurores. Au contraire, les téléspectateurs du MT bénéficient d’un programme quotidien parfaitement échelonné, avec des coups d’envoi en milieu de matinée, des affrontements à l’heure du déjeuner et des doubles rencontres en prime time le soir. Comme le match nul n’est plus une option, tout match à égalité après 90 minutes se poursuivra par une prolongation palpitante, puis éventuellement par une séance de tirs au but en mort subite.

Vous trouverez ci-dessous le guide complet de GOAL sur les créneaux horaires récurrents de la phase à élimination directe, ainsi que le programme exact en heure des Rocheuses (MT) pour les rencontres cruciales à élimination directe de cette semaine.

📅 Coupe du monde 2026 : calendrier des 32es de finale (heure des Rocheuses)

Les rebondissements de la phase de groupes ont réduit le nombre d’équipes à 32. Voici le programme télévisé et en streaming pour aujourd’hui et la semaine à venir, indiqué en heure des Rocheuses (MT) :

Date Affrontement Heure du coup d’envoi (MT) / Résultat Stade / Ville hôte Chaînes de diffusion (États-Unis) Dimanche 28 juin Afrique du Sud - Canada Défaite 0–1 Los Angeles Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Lundi 29 juin (aujourd’hui) Brésil - Japon 2–1 Stade de Houston FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Lundi 29 juin (aujourd’hui) Allemagne - Paraguay 14 h 30 Stade de Boston FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Lundi 29 juin (aujourd’hui) Pays-Bas - Maroc 19 h Stade de Monterrey FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Mardi 30 juin Côte d’Ivoire - Norvège 11 h Stade de Dallas FS1 / Telemundo / Fubo / Peacock Mardi 30 juin France - Suède 15 h Stade de New York/New Jersey FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Mardi 30 juin Mexique - Équateur 19 h Stade de Mexico



Horaires quotidiens standard de la Coupe du monde 2026 (heure des Rocheuses)

Au cours de la vaste phase de groupes comprenant 72 rencontres, les matchs seront échelonnés de façon consécutive pour permettre aux supporters de suivre un maximum de rencontres d’affilée. Si vous organisez votre planning de télétravail estival ou vos créneaux horaires, voici les tranches récurrentes à retenir :

La tranche horaire du milieu de matinée (10 h / 11 h, heure des Rocheuses) : un flux d’arrière-plan idéal à laisser sur votre deuxième écran pendant que vous traitez vos e-mails avant le déjeuner.

La tranche horaire du déjeuner/début d’après-midi (13 h / 14 h, heure des Rocheuses) : idéale pour faire une pause à midi ou suivre de près des doubles rencontres très attendues tout en déjeunant.

La tranche d’après-travail (16 h / 17 h, heure des Rocheuses) : des affiches de la phase de groupes programmées juste au moment où vous terminez votre journée et vous installez pour la soirée.

La séance de fin de soirée en prime time (19 h / 20 h / 22 h, heure des Rocheuses) : des matchs à enjeux élevés disputés en fin de soirée dans des villes de la côte ouest comme Los Angeles, Seattle et Vancouver.









Où regarder les matchs en streaming dans le fuseau horaire des Rocheuses

Si vous prévoyez de vous passer complètement de la télévision par câble avant le début de la saison, quelques plateformes numériques clés vous offriront les flux les plus fluides et les plus fiables :

Fubo (le choix des passionnés de sport) : diffuse toutes les chaînes incontournables du tournoi en anglais et en espagnol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Il inclut une fonctionnalité de DVR cloud illimité si vous devez enregistrer un match à 13 h alors que vous êtes coincé en réunion avec un client. Peacock (la plateforme en espagnol) : diffuse les 104 matchs en direct en espagnol via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $ par mois (formule Premium). FOX One et Tubi (les plateformes gratuites et autonomes) : la nouvelle application premium de FOX, FOX One , diffusera chaque minute de jeu en direct. Parallèlement, Tubi , service de streaming gratuit financé par la publicité, proposera une section dédiée à la Coupe du monde, avec des rediffusions de matchs 24 h/24 et des résumés à la demande.