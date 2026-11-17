Comment regarder Hongrie - Irlande du Nord avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques pourraient s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous au vôtre pour accéder à l’intégralité du contenu et profiter du match !

Présentation du match

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Puskas Arena

La Hongrie reçoit l’Irlande du Nord à la Puskás Aréna de Budapest, dans le groupe 2 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA. L’équipe de Marco Rossi entend poursuivre sa belle série de résultats dans la compétition.

La Hongrie aborde cette rencontre en forme, avec trois victoires lors de ses quatre matches de Ligue des nations disputés jusqu’ici. Sa dernière sortie dans le groupe s’est soldée par une victoire 2-0 en Géorgie, un résultat qui la maintient en bonne position au classement avant ce rendez-vous.

L’Irlande du Nord reste sur une victoire 1-0 contre l’Ukraine lors de son dernier match de Ligue des nations, un résultat qui a montré que l’équipe de Michael O'Neill était capable de prendre des points dans ce groupe.

L’état de forme de Dominique Szoboszlai fait parler avant le match. Le milieu de Liverpool a dû porter un important bandage au genou lors d’un match avec son club et fait l’objet d’un suivi attentif de la part du staff médical hongrois. Sa participation reste à surveiller avant le coup d’envoi.

L’Irlande du Nord a manqué de régularité tout au long de la campagne, mais puisera de la confiance dans sa récente victoire. L’équipe d’O'Neill avait fait match nul 0-0 contre la Hongrie plus tôt dans la phase de groupes et sait donc qu’elle peut contenir cet adversaire.

Alors que les deux équipes peuvent encore prendre des points importants dans les dernières étapes de la phase de groupes, cette rencontre revêt un véritable enjeu.