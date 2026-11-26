Comment regarder Honduras U17 - Japon U17 avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

Suisse DAZN Canada Fubo

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Présentation du match

Coupe du monde M17 - Journée 3 27 nov. 2026 - 08:00

Le Honduras U17 affronte le Japon U17 dans le groupe L de la Coupe du monde U17. Les deux équipes sont toujours à la recherche de leurs premiers points dans cette édition. Le lieu de la rencontre n’a pas encore été confirmé.

Le Honduras occupe la quatrième place du groupe après deux défaites consécutives. Il s’est incliné 2-0 face à la Serbie U17 le 21 novembre, puis 2-0 contre la Colombie U17 le 24 novembre.

Cette série a de quoi inquiéter les Centraméricains. Leurs résultats dans cette compétition font état de cinq défaites consécutives, et leur défense a subi une forte pression.

Le Japon est troisième du groupe, mais reste lui aussi sur une série de défaites. Il s’est incliné 2-1 face à la Colombie U17, puis 1-0 contre la Serbie U17 le 24 novembre.

L’équipe japonaise a montré qu’elle pouvait s’imposer nettement, comme l’a prouvé sa victoire 3-0 contre l’Afrique du Sud U17. Dans ce groupe, les petits écarts lui ont toutefois coûté cher.

Le Honduras verra dans ce match face au Japon l’occasion de mettre fin à sa mauvaise série, tandis que le Japon voudra relancer son tournoi. Voici comment suivre la rencontre.

Les informations officielles sur la diffusion de cette rencontre ne sont pas encore disponibles. Les détails concernant la chaîne TV et le streaming seront ajoutés une fois les diffuseurs confirmés.

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