Mats Hummels, légende du football allemand, impute le déclin de la Mannschaft à une tentative d’imitation du style de jeu de l’Espagne et du FC Barcelone. Selon lui, cette orientation a fait perdre à l’équipe nationale bon nombre de ses atouts historiques.

Hummels, ancien international allemand et désormais analyste pour Magenta TV, a livré un diagnostic sans concession sur l’évolution du football allemand lors d’un débat en marge de la finale de la Coupe du monde 2026. Il a déclaré : « Je ne sais pas si c’est vrai à 100 %. Mais j’ai l’impression que vers 2010, on pensait qu’il fallait imiter ce qu’on appelait le « tiki-taka » espagnol et barcelonais, qui était alors la référence par excellence. »

Le champion du monde 2014 reconnaît que cette orientation a permis de former des joueurs au très haut niveau technique, mais au détriment des qualités historiques de la Nationalmannschaft. Il ajoute : « Beaucoup de joueurs ont émergé, capables de jouer de manière magnifique, dotés d’une grande technique, effectuant de bonnes passes et changeant le cours du jeu avec beaucoup de qualité. Mais ce qui manque avant tout à l’Allemagne, ce sont de véritables dribbleurs, des joueurs capables de s’emparer du ballon et de créer des occasions à partir de rien. »

Hummels critique aussi l’approche des centres de formation allemands, trop axés sur les résultats à court terme : « Les joueurs les plus athlétiques dans les catégories de jeunes avaient davantage d’opportunités que ceux dont le développement physique était plus tardif. »