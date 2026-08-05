Caleb Yirenkyi est sur le point de quitter le FC Nordsjaelland pour un montant historique, affirme Tipsbladet. Le Ghanéen va rejoindre le promu de Premier League Coventry City, qui bat ainsi son record de transfert entrant ainsi que le record de transfert sortant de la Superliga danoise.

Yirenkyi, âgé de vingt ans, est issu de la célèbre Right to Dream Academy, où Mohammed Kudus, Simon Adingra, Ernest Nuamah et Kamaldeen Sulemana, entre autres, ont également effectué (une partie de) leur formation.

Yirenkyi a rejoint Nordsjaelland à la mi-2024, où il a signé un contrat jusqu’à la mi-2030. Le milieu axial s’y est rapidement fait un nom, est devenu un élément important et a disputé 56 matches (4 buts, 8 passes décisives).

Nordsjaelland recevra une indemnité de transfert fixe de 27 millions d’euros (202,5 millions de couronnes danoises), hors bonus de 3 millions d’euros (22,5 millions de couronnes).

Jamais auparavant un club danois n’avait encaissé une indemnité de transfert garantie d’au moins 200 millions de couronnes danoises (environ 26,75 millions d’euros). Tipsbladet écrit que la « frontière magique » a été franchie dans le football danois.

Nuamah s’en était approché en 2023 lorsqu’il avait quitté Nordsjaelland la même année pour le RWDM contre 187 millions de couronnes garanties, un club qui avait le même propriétaire que l’Olympique Lyonnais (John Textor).

Yirenkyi ne s’envolera déjà plus mercredi pour l’Islande, où Nordsjaelland affrontera jeudi Valur Reykjavik lors du match aller du troisième tour préliminaire de la Conference League.

Le montant du transfert est aussi historique pour Coventry. Jamais auparavant The Sky Blues n’avaient dépensé autant d’argent pour un joueur. Les deuxième, troisième et quatrième places du classement des recrues les plus chères, Carl Rushworth (Brighton, 25.7), Loum Tchaouna (Burnley, 23) et Aurèle Amenda (Eintracht Francfort, 18), ont eux aussi été recrutés lors de cette fenêtre de transferts.

Yirenkyi a débuté avec le Ghana le 28 mai 2025 et est désormais incontournable chez The Black Stars. Le droitier compte quinze sélections et a aussi été un titulaire régulier à la Coupe du monde. Lors du premier match de groupe, contre le Panama, il a offert à lui seul les trois points au Ghana (1-0).



