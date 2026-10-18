Heracles Almelo a conforté sa première place en Keuken Kampioen Divisie. L’équipe de Vincent Heilmann s’est imposée 1-5 dimanche sur le terrain du MVV Maastricht. Elle compte désormais six points d’avance sur Almere City, VVV-Venlo et le FC Emmen.

La rencontre s’annonçait compliquée pour le leader lorsque Sil van der Wegen a ouvert le score après une demi-heure de jeu. À la suite d’un joli passement de jambes de Mika Luijendijk, le latéral droit a conclu avec assurance : 1-0.

Heracles a toutefois rapidement renversé la situation. Maurice Wrusch a d’abord profité d’une mauvaise relance du MVV, avant que Chafik Abbas ne donne l’avantage aux siens une minute plus tard d’une belle reprise : 1-2.

Abass a confirmé sa bonne forme en seconde période. L’attaquant a délivré la passe décisive sur le but du 1-3 de Manny, puis sur celui du 1-4 de Jean-Paul N'djoli, qui a envoyé le ballon au fond des filets derrière sa jambe d’appui.

Une soirée finalement assez tranquille pour Heracles, qui s’est procuré suffisamment d’occasions pour creuser davantage l’écart. L’une d’elles a encore fait mouche : N’djoli a fixé le score final à 1-5. Les joueurs d’Almelo se rendront donc avec confiance à Breda, où ils affronteront le NAC la semaine prochaine.