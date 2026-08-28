Le FC Volendam a frappé très fort vendredi soir en Keuken Kampioen Divisie. L’Autre Oranje s’est imposé 6-1 face au FC Dordrecht, notamment grâce à un quadruplé de Henk Veerman. Son but du talon, en particulier, était à encadrer. Le MVV Maastricht reste toujours irréprochable au deuxième échelon néerlandais après sa victoire 1-2 sur la pelouse de Jong AZ.

FC Volendam - FC Dordrecht 6-1

Volendam - Dordrecht allait se transformer en véritable show Henk Veerman. L’avant-centre géant a inscrit deux buts dans le premier quart d’heure et a ainsi permis aux siens de mener 3-1 à la pause. Juste après la reprise, Veerman a complété son triplé en marquant du talon, dos au but et sans regarder.

Le penalty manqué par Precious Ugwu après une heure de jeu est resté sans conséquence pour Volendam, qui a aussi porté le score à 5-1 un quart d’heure avant la fin grâce à Veerman. Le buteur a poussé le ballon au premier poteau sur un service de Nick Doodeman, déjà passeur sur le 3-1 de Reuven Niemeijer. Moins d’une minute plus tard, Doodeman a aussi inscrit le 6-1 d’une frappe rasante dans le petit filet opposé.

RKC Waalwijk - Jong PSV 2-2

Le RKC était toujours sans victoire après trois matches et espérait changer cela face à la réserve du PSV. L’équipe à domicile a d’ailleurs démarré de façon idéale et a pris rapidement deux buts d’avance grâce à un doublé de Keyan Varela.

Mais tout a quand même mal tourné pour le RKC. Souleymane Sidibé a réduit l’écart après un peu moins d’une demi-heure et quasiment juste après la pause, Austyn Jones a signé un petit bijou d’un superbe lob sur l’ancien gardien du PSV Niek Schiks, impuissant : 2-2.

FC Den Bosch - Vitesse 1-4

Dès le début de la rencontre, le FC Den Bosch a semblé pouvoir ouvrir le score. Le gardien de Vitesse Connor van den Berg a commis une faute stupide, mais il s’est rattrapé en arrêtant le penalty de Kevin Monzialo.

Ce même Van den Berg a été passeur sur le 0-1 à la 28e minute. Il a allongé le jeu vers Naoufal Bannis, qui a complètement fait tourner en bourrique Van Heertum avant de marquer dans le petit filet.

Dix minutes avant la pause, les Arnhemois ont porté le score à 0-2. Cette fois, Bannis a été passeur après avoir magnifiquement contrôlé le ballon. Le but a été inscrit par Filipe de Ferreira.

Bannis a ensuite lui-même été à l’origine du 0-3. Il a conclu à bout portant. Le score est finalement même passé à 0-4, après que le gardien de Den Bosch Pepijn van de Merbel a complètement mal jugé un centre de Solomon Bonnah et l’a laissé lui glisser entre les mains. Lorenzo Hoffman a sauvé l’honneur de Den Bosch à dix minutes de la fin : 1-4.

Roda JC Kerkrade - NAC Breda 2-2

Roda - NAC promettait déjà avant le coup d’envoi d’être un match plaisant, et les deux équipes n’ont pas déçu. Dans une rencontre riche en occasions, deux buts ont été inscrits avant la pause, par l’intermédiaire de Marco Tol (Roda) et Moussa Soumano (NAC).

Roda semblait devoir l’emporter grâce à un penalty transformé par Anthony van den Hurk, mais il n’en a finalement rien été. Paul Gladon a arraché un point pour les Bredois à dix minutes de la fin.

Jong Ajax - Helmond Sport 3-2

En onze minutes, Jong Ajax a pris les devants à De Toekomst. Une frappe de Pharell Nash d’environ 25 mètres a soudainement terminé au fond : 1-0. Quelques minutes plus tard, les jeunes Amstellodamois ont porté le score à 2-0 grâce à une bonne frappe d’Emre Ünüvar.

L’écart de deux buts n’a pas duré longtemps. En vingt minutes, le score était déjà de 2-1. Brian Koglin a repris de la tête un corner. Après la pause, Sem Dekkers a égalisé à 2-2.

La recrue de l’Ajax Diego Pugno a finalement permis à l’Ajax de remporter quand même le match. L’Italien, déjà auteur de deux passes décisives dans cette rencontre, a repris un centre derrière sa jambe d’appui : 3-2.

Jong AZ - MVV Maastricht 1-2

Le MVV avait déjà parfaitement lancé sa saison avec trois victoires en trois matches, et le déplacement chez Jong AZ allait également rapporter trois points au club. Olivier Dumont a ouvert le score en première période et après la pause, Noa El Hamdaoui a trouvé le chemin des filets. Malgré une fin de match tendue après la réduction de l’écart signée Julian Oerip, Les Porteurs d’étoiles ont eu le dernier mot.







