Heerenveen s'impose dans un match captivant face à Fortuna Sittard et consolide sa place en barrages

Le SC Heerenveen a remporté sa rencontre à domicile face au Fortuna Sittard samedi soir. À Heerenveen, après un match riche en suspense, le score final était de 2-1 en faveur de l’équipe de Robin Veldman.

Les Limbourgeois ont ouvert le score dès la 12^e minute : bien servi par Dimitrios Limnios, seul face au but, Kaj Sierhuis a laissé passer le ballon avec intelligence pour permettre à Philip Brittijn de conclure : 0-1.

Mais l’équipe de Danny Buijs n’a pas pu profiter longtemps de son avance. Jacob Trenskow a bien percé sur le côté droit, a centré au sol, et Ringo Meerveld a conclu avec sang-froid : 1-1 après seize minutes de jeu.

Le match se jouait alors de but en but, et ce sont les locaux qui se créèrent la suivante occasion franche : sur corner, le défenseur central Maas Willemsen expédiait une tête sur le poteau. Dans la foulée, Sierhuis répliquait d’une tête également non cadrée.

Avant la mi-temps, Heerenveen a encore eu quelques occasions de prendre l’avantage, la tentative de Marcus Linday étant la plus dangereuse. Son tir a toutefois manqué de puissance et de précision et a rebondi à côté du but adverse.

Après la pause, les deux équipes se créent des occasions. Un premier tir local frôle le cadre, puis la première véritable opportunité survient. Le milieu de terrain de Fortuna, Lance Duijvestijn, repousse un tir à bout portant sur sa ligne, puis son coéquipier Sierhuis frappe de loin au-dessus du gardien, mais le ballon heurte le poteau.

À un quart d’heure de la fin, les locaux ont finalement pris l’avantage. Après un subtil contrôle orienté de Linday, qui a lobé Justin Hubner entre les jambes, l’attaquant a conclu d’une subtile touche du bout du pied (2-1).

Les visiteurs ont tenté de forcer le destin, notamment grâce à une belle volée de Duijvestijn sur un rebond, mais ils n'ont pas réussi à réduire l'écart. En fin de match, Ivo Pinto a toutefois dû quitter le terrain après un tacle violent. Il a immédiatement reçu un carton rouge.

Grâce à ce succès, Heerenveen consolide sa place en barrages : les Frisons occupent la 7e position avec 47 points, soit cinq de plus que Groningen, 9e. Fortuna, de son côté, pointe à la 12e place.