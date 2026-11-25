Comment regarder Heart of Midlothian - Monaco avec un VPN

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. Faites appel à un fournisseur de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans un pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez à son site web ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 12:45 Tynecastle Park

Heart of Midlothian reçoit Monaco à Tynecastle Park, à Édimbourg, pour une rencontre de la phase de ligue de la Ligue Conférence.

Hearts aborde ce match avec un bien meilleur moral après un week-end marqué par un record. L’équipe de Wouter Vrancken a écrasé Dundee 8-0 à l’extérieur en Premiership le 21 novembre, un résultat qui a atténué la douleur de la lourde défaite 5-2 à Falkirk plus tôt dans le mois.

Sur la scène européenne, la situation est plus compliquée pour l’équipe écossaise. Hearts occupe la 32e place du classement de la Ligue Conférence et sa dernière sortie dans la compétition s’est soldée par une défaite 3-1 contre Thun.

Monaco arrive en Écosse à la quatrième place de ce même classement. L’équipe de Filipe Luis a battu Nordsjaelland 2-0 dans la compétition et a également remporté une victoire contre Fribourg en Ligue Conférence ces dernières semaines.

Sa forme en championnat est moins convaincante. Monaco a fait match nul 1-1 contre Auxerre en Ligue 1 le 21 novembre, son troisième nul lors de ses cinq derniers matches.

Entre la confiance retrouvée de Hearts et la meilleure position de Monaco dans la phase de ligue, la soirée s’annonce intéressante à Édimbourg. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

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