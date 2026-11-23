Comment regarder Hartlepool United - Solihull Moors avec un VPN

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

National League - Journée 19 25 nov. 2026 - 14:45 The Suit Direct Stadium

Hartlepool United reçoit Solihull Moors au Suit Direct Stadium pour un match de National League entre deux clubs voisins au classement, dans la seconde moitié du tableau.

L’équipe de Peter Wild reste sur une victoire à Gateshead, où elle a renversé la situation pour s’imposer 2-1 samedi dernier. Un résultat bienvenu après un match nul contre Wealdstone et des défaites face à Boreham Wood et à l’AFC Fylde.

Les derniers matches de Hartlepool ont rarement manqué de buts. L’équipe en a marqué neuf et encaissé dix lors de ses cinq dernières rencontres, et ses supporters à domicile se sont habitués à voir les deux équipes marquer.

Solihull Moors se déplace dans le nord avec un moral bien meilleur sous la direction de Chris Millington. Le club a battu Altrincham 2-1 le week-end dernier, signant une quatrième victoire consécutive après sa défaite contre Carlisle United fin octobre.

Cette série comprend une victoire 2-0 à Sutton United et un succès 3-2 à Wealdstone. Elle a relancé une équipe qui reste juste derrière Hartlepool au classement.

Les confrontations entre les deux clubs ont également donné lieu à des matches plaisants, Hartlepool ayant remporté leurs deux duels la saison dernière et marqué quatre buts à Solihull en février.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

Les informations officielles sur la diffusion de ce match ne sont pas disponibles pour le moment. Cette page sera mise à jour si une chaîne TV ou une diffusion en streaming est confirmée.

Actualité des équipes et effectifs