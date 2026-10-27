Harry Kane est sorti de son silence avec un message émouvant qui a secoué les réseaux sociaux, quelques heures après son sacre historique au Ballon d'Or 2026, devançant Kylian Mbappé et Lamine Yamal lors d'une cérémonie légendaire accueillie par Londres.

L'international anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich et capitaine de la sélection des Three Lions, a exprimé son immense joie après avoir réalisé le plus grand rêve de sa carrière et remporté le Ballon d'Or 2026.

Le sacre de Kane est intervenu au terme d'une compétition acharnée et épique face au duo formé par Kylian Mbappé et Lamine Yamal, lors de la cérémonie organisée dans la capitale britannique Londres hier soir, lundi, co-organisée par le magazine « France Football » et l'Union européenne de football pour la troisième édition consécutive, et qui réunissait une liste de 30 stars de l'élite mondiale.

Un message du cœur sur « X »

Kane n'a pas tardé à partager son moment historique avec ses supporters, publiant sur son compte officiel de la plateforme « X » un message émouvant dans lequel il a déclaré : « Par où commencer ? Ce fut une soirée que je n'oublierai jamais. »

La star anglaise a ajouté : « C'est un immense honneur de recevoir le Ballon d'Or après une année riche en buts, en titres et en réalisations remarquables. Cette année a été exceptionnelle, sur le plan individuel comme collectif. »

Kane n'a pas oublié ceux qui l'ont aidé à atteindre le sommet, adressant un remerciement particulier à ses coéquipiers et à sa famille, poursuivant : « Merci à tous les membres du staff et à mes coéquipiers de la sélection anglaise et du Bayern Munich, merci à ma famille, à mes amis et à tous ceux qui m'ont soutenu, car cette réussite n'aurait pas pu voir le jour sans votre soutien à tous. »

Le capitaine de la sélection anglaise a conclu son message par des mots touchants à l'intention de ses supporters à travers le monde : « Merci à tous ceux qui ont envoyé un gentil message ou partagé une publication sur les réseaux sociaux, j'apprécie tout cela, ce moment restera gravé dans ma mémoire pour longtemps. »



