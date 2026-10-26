Harry Kane remporte le Ballon d’Or 2026

Harry Kane a remporté le Ballon d’Or 2026. L’attaquant du Bayern Munich a été sacré meilleur footballeur lundi soir, lors de la 70e édition de cette prestigieuse cérémonie, devançant Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

Cette victoire a une saveur particulière pour Kane, puisque la cérémonie se déroule cette année à Londres. La capitale anglaise est à la fois sa ville natale et celle où il a commencé sa carrière de footballeur professionnel.

Kane faisait depuis longtemps figure de grand favori avant la remise du prix. L’attaquant vedette anglais était arrivé à Londres lundi après-midi avec sa famille et une importante délégation du Bayern Munich. Le président Herbert Hainer, le directeur général Christoph Dreesen et son coéquipier Michael Olise figuraient notamment parmi les invités de cette soirée de gala.

L’Anglais avait déjà été récompensé plus tôt dans la soirée, lors du gala organisé au London Palladium. Élu Attaquant de l’année, Kane avait reçu le Gerd Müller Award. En remportant le Ballon d’Or, il ajoute désormais la plus prestigieuse des distinctions individuelles à son palmarès.

Yamal figurait lui aussi parmi les grands prétendants au Ballon d’Or, mais la star du FC Barcelone a finalement dû se contenter d’un autre prix. Yamal a remporté pour la troisième année consécutive le Trophée Kopa, qui récompense le meilleur footballeur de moins de 21 ans.

Fait notable, Yamal estimait lui-même que son coéquipier Pau Cubarsí méritait davantage ce prix. « Ce prix aurait dû lui revenir, car il joue à un niveau incroyablement élevé. Il méritait ce trophée », a déclaré Yamal.

Le sélectionneur Luis de la Fuente et le gardien Unai Simón ont également contribué au succès espagnol lors de la cérémonie à Londres. De la Fuente a été élu Entraîneur de l’année après avoir remporté la Coupe du monde avec l’Espagne. Simón a, quant à lui, reçu le prix de Gardien de l’année. Le prix d’Équipe de l’année est revenu au Paris Saint-Germain.

Chez les femmes, Barcelone a également connu une soirée fructueuse. Alexia Putellas a remporté le Ballon d’Or féminin pour la troisième fois de sa carrière, tandis que sa coéquipière Vicky López a reçu le Trophée Kopa du meilleur espoir. Cata Coll a par ailleurs été élue Gardienne de l’année, le prix d’Entraîneur de l’année est revenu à Pere Romeu, l’entraîneur du Barça, et le géant catalan a aussi été désigné Club de l’année chez les femmes.