L'Anglais Harry Kane, star du Bayern Munich, a vécu une soirée exceptionnelle dans sa ville natale de Londres, après avoir été sacré par le Ballon d'Or, atteignant ainsi le sommet de sa carrière et offrant au club bavarois comme au championnat allemand un immense coup de pouce moral, dans un accomplissement longtemps attendu au sein du géant allemand.

À l'issue de la cérémonie, Kane a attiré tous les regards devant le théâtre « Palladium » de la capitale britannique, où il a brandi le Ballon d'Or sous les flashs des appareils photo et les acclamations de la fête, à quelques kilomètres seulement du quartier de Walthamstow qui a vu ses débuts.

Kane a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « Sky Sport Allemagne » au matin du lendemain : « Cela ressemble vraiment à un rêve, et j'essaie encore d'assimiler tout ce qui s'est passé. »

À 33 ans, l'attaquant du Bayern a atteint l'apogée de sa carrière jusqu'ici, au milieu de nombreux éloges, dont un message du prince William et de son épouse Kate, qui l'ont qualifié de « joueur exceptionnel ».

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Le journal britannique « Daily Mail » a estimé que le sacre de Kane représentait la victoire d'un joueur qui incarne le sens du professionnalisme, après avoir tout donné pour développer son talent, récoltant enfin les fruits de son travail.

L'Allianz Arena se pare d'or, et la fête s'étend jusqu'à Munich

Les échos de cet accomplissement ne se sont pas limités à l'Angleterre, puisque l'Allianz Arena de Munich s'est illuminée en or pour célébrer sa star, un spectacle qui s'est également répété au niveau de l'Empire State Building à New York.

Après la soirée du sacre, Kane a fêté l'événement avec ses amis et sa famille dans une boîte de nuit à Londres, avant de rentrer à Munich mardi, en vue de reprendre ses engagements avec le Bayern.

Kane se prépare à se présenter devant les supporters du club lors de la rencontre face à Magdebourg en Coupe d'Allemagne, mercredi, puis lors du Klassiker allemand face au Borussia Dortmund, samedi, où le Bayern compte célébrer l'exploit de sa star devant ses supporters, dans un moment revêtant une importance particulière pour le club et le championnat allemand.

Après 45 ans, le Ballon d'Or revient au Bayern

Il aura fallu 45 ans depuis le sacre de Karl-Heinz Rummenigge pour qu'un autre joueur du Bayern Munich accède au sommet du Ballon d'Or.

L'accomplissement de Kane est survenu lors d'une année marquée par la tenue de la Coupe du monde, bien que le club bavarois n'ait pas remporté la Ligue des champions, confirmant la capacité du club à présenter un joueur en lice pour les plus hautes distinctions individuelles du football.

Rummenigge a déclaré que le sacre de Kane prouve que le chemin vers le Ballon d'Or passe toujours par le Bayern Munich et le championnat allemand, tandis que le directeur sportif Max Eberl a qualifié le club de « tremplin pour les joueurs de niveau mondial ».