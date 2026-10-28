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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Bart DHanis
Traduit par

Harry Kane prend une grande décision concernant son avenir au lendemain de sa victoire au Ballon d’Or

Mercato
Bayern Munich

Harry Kane va prolonger son contrat avec le Bayern Munich, rapporte Fabrizio Romano ce mercredi matin. Le tout récent lauréat du Ballon d’Or va signer jusqu’à la mi-2029.

Kane est arrivé de Tottenham Hotspur à l’été 2023 pour 95 millions d’euros. Il avait alors signé un contrat jusqu’à la mi-2027 à l’Allianz Arena.

Son contrat actuel arrivant à échéance l’été prochain, le Bayern et Kane discutent depuis un certain temps d’une prolongation. Selon Romano, les derniers détails ont désormais été réglés.

L’Anglais a été régulièrement associé à un transfert au Real Madrid ou au FC Barcelone ces derniers mois, mais il continuera donc de jouer dans le sud de l’Allemagne.

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Depuis son arrivée à Munich, Kane a disputé 159 matches avec le club. Il a inscrit 156 buts et délivré 40 passes décisives.

Ces derniers mois, l’international aux 125 sélections a remporté le Ballon d’Or. Il a recueilli le plus grand nombre de voix et décroché cette prestigieuse récompense individuelle devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

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