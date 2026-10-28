Harry Kane va prolonger son contrat avec le Bayern Munich, rapporte Fabrizio Romano ce mercredi matin. Le tout récent lauréat du Ballon d’Or va signer jusqu’à la mi-2029.

Kane est arrivé de Tottenham Hotspur à l’été 2023 pour 95 millions d’euros. Il avait alors signé un contrat jusqu’à la mi-2027 à l’Allianz Arena.

Son contrat actuel arrivant à échéance l’été prochain, le Bayern et Kane discutent depuis un certain temps d’une prolongation. Selon Romano, les derniers détails ont désormais été réglés.

L’Anglais a été régulièrement associé à un transfert au Real Madrid ou au FC Barcelone ces derniers mois, mais il continuera donc de jouer dans le sud de l’Allemagne.

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Depuis son arrivée à Munich, Kane a disputé 159 matches avec le club. Il a inscrit 156 buts et délivré 40 passes décisives.

Ces derniers mois, l’international aux 125 sélections a remporté le Ballon d’Or. Il a recueilli le plus grand nombre de voix et décroché cette prestigieuse récompense individuelle devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal.