Harry Kane lance un avertissement avant le match contre le Mexique : « C'est notre point faible »

Harry Kane redoute que l’équipe d’Angleterre ne dispose pas de suffisamment de temps pour s’acclimater aux conditions défavorables qu’elle rencontrera face au Mexique, l’un des pays organisateurs de la Coupe du monde 2026, lors des huitièmes de finale.

Mercredi dernier, les Three Lions étaient menés 1-0 par la République démocratique du Congo à un quart d’heure de la fin, avant que Kane n’inscrive un doublé qualificatif pour ces huitièmes de finale.

Le mythique stade Azteca, qui a accueilli les finales de 1970 et 1986, est depuis toujours un véritable cimetière pour les adversaires du Mexique : d’après le journal anglais « Metro », les locaux n’y ont perdu que deux de leurs 89 matchs officiels.

De plus, cet immense stade, d’une capacité de 87 000 spectateurs, est situé à environ 2 240 mètres d’altitude, des conditions auxquelles les joueurs anglais ne sont pratiquement jamais confrontés.

À ce sujet, Kane a déclaré : « D’après ce que j’ai compris, nous ne pourrons pas nous acclimater à l’altitude. C’est un gros avantage pour le Mexique. Nous n’avons pas assez de temps. »

Il conclut : « Nous en étions conscients. C’est un désavantage auquel nous devrons faire face. »

Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, abonde dans le même sens : son équipe n’a que trois jours pour récupérer avant d’affronter les Mexicains.

Le sélectionneur anglais a déclaré : « L’altitude sera un obstacle majeur, car nous ne pouvons pas nous y adapter physiquement. »

Il a ajouté : « Cela prend énormément de temps. Nous n’avons que trois jours entre ces deux matchs. Il est physiquement impossible de s’acclimater à l’altitude. »

Selon les études, un athlète doit passer au moins une à deux semaines sur place pour que son organisme s’acclimate et produise suffisamment de globules rouges.