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Le capitaine de l'équipe d'Angleterre Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, estime que Manchester United aurait « un excellent entraîneur » s'il recrutait Mauricio Pochettino en cas de limogeage de Michael Carrick.

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Manchester United devrait se séparer de Carrick durant la trêve internationale actuelle, après le pire début de saison de son histoire en Premier League.

Le match nul 4-4 concédé à domicile face à Aston Villa dimanche dernier a fait reculer Manchester United à la dix-huitième place de la Premier League, avec une seule victoire en dix matchs. L'équipe de Carrick a par ailleurs été éliminée de la Carabao Cup après sa défaite 3-2 à domicile contre Brighton en septembre.

Manchester United est déjà parvenu à un accord de principe avec Pochettino, le sélectionneur de l'équipe nationale des États-Unis, mais son contrat comporte une clause libératoire de 10 millions de dollars (7,4 millions de livres sterling). L'Argentin devrait être prêt pour le prochain match de United en Premier League contre Liverpool, le 22 novembre.

Kane a travaillé aux côtés de Pochettino pendant cinq ans à Tottenham, où ils ont atteint la finale de la Coupe de la Ligue et la finale de la Ligue des champions. Il a soutenu l'éventuel transfert de l'entraîneur âgé de 54 ans vers Manchester United.

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Interrogé sur la possibilité d'un passage de Pochettino à Old Trafford, Kane a déclaré : « Il est évident que ma relation avec Mauricio est formidable. »

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Il a ajouté, selon le journal anglais « Metro » : « Je l'ai cité comme l'un des entraîneurs qui ont eu un grand impact sur ma carrière et mon développement de manière remarquable. À ce stade de ma carrière, j'avais besoin de ses conseils et de sa façon de me motiver, non seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Il m'a été d'une grande aide. »

L'attaquant anglais a poursuivi : « Il est évident que c'est un entraîneur formidable, il a dirigé les plus grands clubs du monde. De mon point de vue, je ne trouve pas de mots assez forts pour faire son éloge. »

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Il a conclu : « Il nous faudra attendre pour voir ce qui va se passer, mais je sais que c'est un grand homme, et même un entraîneur formidable aussi. »

Harry Kane s'est révélé avec brio à Tottenham Hotspur, après avoir gravi les échelons de l'académie du club et s'être imposé avec l'équipe première à partir de la saison 2014-2015. Il y aura passé près de 10 ans et sera devenu le meilleur buteur de l'histoire du club avec 280 buts en 435 matchs toutes compétitions confondues. Il a également inscrit 213 buts en Premier League, remporté le Soulier d'or de la Premier League à trois reprises et atteint avec l'équipe la finale de la Ligue des champions en 2019.

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En août 2023, Kane a décidé de tenter une nouvelle aventure en rejoignant le Bayern Munich, à la recherche des titres qui lui avaient échappé durant sa carrière à Tottenham. Il a rapidement brillé en Bundesliga, terminant meilleur buteur de la compétition dès sa première saison avec 36 buts, avant de remporter le championnat d'Allemagne à deux reprises et la Coupe d'Allemagne, en plus de la Supercoupe d'Allemagne. Il a ainsi commencé à glaner des trophées sur le plan collectif, après être resté pendant des années l'un des meilleurs buteurs sans grand sacre avec son ancien club.