Comment regarder Harrogate Town - Kidderminster Harriers avec un VPN

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Présentation du match

National League - Journée 19 25 nov. 2026 - 14:45 Wetherby Road

Harrogate Town reçoit Kidderminster Harriers à Wetherby Road en National League, pour une rencontre entre le deuxième du classement et une équipe de milieu de tableau.

L’équipe de Simon Weaver occupe la deuxième place, mais traverse une période difficile. Elle n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches : une large victoire 4-0 contre Altrincham le 14 novembre.

Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 contre Worthing le 21 novembre. Avant cela, une élimination en FA Cup face à AFC Fylde et une défaite contre Carlisle United ont accentué la pression sur une équipe censée jouer les premiers rôles.

Le Kidderminster de Paul Wotton affiche une forme plus stable que ne le laisse penser sa 14e place. Il a fait match nul lors de ses deux dernières rencontres, 2-2 contre AFC Fylde et 1-1 contre FC Halifax Town, avec entre les deux une victoire 3-0 sur le terrain de Doncaster Rovers en FA Cup.

Les visiteurs n’ont perdu qu’un seul de leurs cinq derniers matches, contre Solihull Moors le 31 octobre. Ils s’annoncent donc comme des adversaires difficiles pour une équipe à domicile en quête de régularité.

Harrogate doit enrayer cette mauvaise passe avant de perdre du terrain dans la course à la montée. Kidderminster a l’occasion de montrer que sa résistance récente peut se traduire par des victoires.

Voici ce que nous savons sur les moyens de suivre le match, notamment concernant sa diffusion à la télévision et en streaming.

Les informations officielles sur la diffusion de cette rencontre, notamment la chaîne TV ou les modalités de streaming, ne sont pas disponibles pour le moment. Nous mettrons cette page à jour dès qu’un diffuseur sera confirmé.

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