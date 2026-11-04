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Hapoël Beer-Sheva - OFI Crète : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 15:00 Stadionul Rapid-Giulesti

Le match entre l’Hapoël Beer-Sheva et l’OFI Crète débutera le 5 novembre 2026 à 21 h 00.

Hapoël Beer-Sheva - OFI Crète : sur quelle chaîne et quel service de streaming voir le match en direct aujourd’hui ?

L’actualité de la semaine : qu’ont fait l’Hapoël Beer-Sheva et l’OFI Crète ?

L’Hapoël Beer-Sheva aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match s’est soldé par une défaite 0-4 contre la Royale Union Saint-Gilloise. Auparavant, l’équipe avait perdu 1-2 contre l’AZ Alkmaar et fait match nul 0-0 face au Dinamo Zagreb. Au total, Beer-Sheva a marqué cinq buts et en a encaissé douze sur ces cinq rencontres.

L’OFI Crète affiche deux victoires, aucun nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Le club s’est récemment imposé 1-0 sur le terrain du Panetolikos en Super League. Auparavant, il avait subi une défaite 0-2 contre le Bayer Leverkusen en Ligue Europa, ainsi qu’un revers 3-4 contre Kalamata. L’OFI a marqué sept fois et encaissé huit buts sur cette période.

Hapoël Beer-Sheva - OFI Crète : compositions d’équipe

Hapoël Beer-Sheva - OFI Crète : forme récente

Hapoël Beer-Sheva - OFI Crète : bilan des confrontations directes

Hapoël Beer-Sheva - OFI Crète : les classements