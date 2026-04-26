Hans Kraay junior conseille au Feyenoord d’« envisager sérieusement » cette option

Hans Kraay junior recommande au Feyenoord de prolonger le contrat de Gernot Trauner. Le défenseur autrichien de 34 ans, revenu samedi dans le onze de départ après une longue blessure, sera bientôt en fin de contrat au stade De Kuip.

Le défenseur central n’avait plus été aligné d’entrée depuis le 18 mai 2023, date à laquelle il s’était gravement blessé au tendon d’Achille. Une longue rééducation a ensuite été nécessaire.

Mi-avril, l’Autrichien avait déjà fait son retour en entrant en fin de match contre le NEC. Samedi, contre Groningen (victoire 3-1), il a enfin retrouvé sa place de titulaire.

Le lendemain, dans l’émission « Goedemorgen Eredivisie » sur ESPN, Kraay junior salue la performance du Autrichien : « Il y a des joueurs qui sont essentiels pour une équipe. Ils sont out trois semaines, ne s’entraînent pas, jouent trente minutes et sont immédiatement décisifs. Cela arrive plus souvent avec les défenseurs qu’avec les attaquants. »

« Je ne vais pas dire que Gernot Trauner est le nouveau Franz Beckenbauer, mais il a tout de même été absent pendant un an. Ce que j’apprécie chez lui, c’est qu’il fait passer des ballons entre les lignes. On ne voit pas ça chez Ahmedhodzic. Il ne repasse pas en retrait vers le gardien, ni vers un défenseur, mais directement entre les lignes. Il le fait une quinzaine ou une vingtaine de fois par match. »

« On ne voit pas qu’il n’a pas joué depuis un an. Même si je dois ajouter : si tu n’as pas joué pendant un an dans le championnat néerlandais, tu peux encore le montrer une fois. Mais si tu n’as pas joué pendant un an en Premier League ou en Liga, tu ne peux pas revenir comme ça après trois entraînements et une demi-heure contre l’Excelsior. »

Kraay junior lui adresse donc un conseil : « Il a très envie de continuer, m’a-t-il confié hier. S’il semble déjà en assez bonne forme physique, il devrait pouvoir tenir encore un an, non ? Si j’étais Feyenoord, j’y réfléchirais. »

Stijn Schaars, l’entraîneur de Jong PSV, présent à la table des discussions, acquiesce. « Je le ferais sans hésiter, mais je ne suis pas le Feyenoord. Quand on observe son expérience défensive associée à sa qualité de jeu, on comprend pourquoi c’est un atout précieux pour tout coach », a-t-il affirmé.