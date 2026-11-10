Barcelone a subi un coup dur au niveau de son équipe réserve, après que les blessures et les convocations internationales ont provoqué une crise aiguë au sein de son effectif, avant la rencontre très attendue face à Gérone B, prévue samedi prochain, dans le cadre de la deuxième division espagnole.

Ces absences ont privé l'entraîneur Juliano Belletti de 22 joueurs, soit 8 joueurs en raison de blessures et 14 autres ayant rejoint les sélections de leur pays, ce qui a poussé le club catalan à s'adresser à la Fédération espagnole de football afin de demander le report du match, compte tenu de la difficulté à réunir un nombre suffisant de joueurs pour disputer la rencontre, selon le journal catalan "Mundo Deportivo".

L'équipe réserve de Barcelone ne dispose actuellement que de neuf joueurs : Bonfill, Unstein, Javi Castro, Gariba, Dani Ávila, Katkovic, Diarra, Cuyà et Álex González, ainsi que deux joueurs de l'équipe juniors, Arjemi et Guixtau.

Landry Farré et Guillem Víctor ont rejoint la liste des blessés, qui comprend Eder Aller, Shane Kluivert, Pedro Villar, Juan Hernández, Patricio Pacífico et Sama Noumoko, ce dernier étant proche de la fin de sa phase de récupération et d'un retour sur les terrains.

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Ces blessures accentuent la difficulté de la situation de Belletti, d'autant qu'elles coïncident avec la trêve internationale qui a privé l'équipe d'un grand nombre de ses éléments de base, que ce soit en raison de leur participation avec les sélections de jeunes ou les équipes premières.

14 joueurs internationaux absents de Barcelone

Sur le plan des convocations internationales, Iker Rodríguez, Álex Campos, Pedro Rodríguez et Jony Hernández ont rejoint la sélection espagnole des moins de 19 ans, tandis qu'Ibrima, Raúl Expósito, Pape Kouroma, Sergi Mayans, Jordi Pisquer, Ibrima Toucanra, Iyo Martínez et Roberto Tomás participent à la Coupe du monde des moins de 17 ans, alors que Caicedo a rejoint la sélection de l'Équateur et Aziz Issa la sélection du Ghana.

Barcelone Atlètic est également privé des services de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkrim, qui a été inscrit dans la liste de l'équipe première, mais qui joue avec l'équipe réserve, après avoir reçu une convocation pour rejoindre la sélection première d'Égypte.

Cette crise survient à un moment important pour Barcelone Atlètic, qui affiche des résultats remarquables au cours de la saison actuelle et occupe la tête du classement du deuxième groupe de la deuxième division espagnole avec 25 points.

Le club catalan devance de quatre points Terrassa, deuxième, de cinq points l'Espanyol B et de six points Gérone B, son prochain adversaire, ce qui confère à la rencontre une grande importance dans la course au sommet, alors que Barcelone souhaite conserver sa position.