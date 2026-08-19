Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a dévoilé la composition officielle de son équipe pour le match face à Al Ahly, en Égypte, dans le cadre du trophée amical Joan Gamper, au stade « Camp Nou », ce mercredi soir.

Flick a titularisé le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, qui affronte son ancien club pour la première fois, après avoir rejoint la formation catalane lors du dernier mercato hivernal.

Hamza Abdelkarim évolue en pointe, devant le duo Lamine Yamal et le nouveau capitaine Raphinha.

Le match contre Al Ahly marque la première apparition de Yamal comme titulaire dans une rencontre de préparation pour la saison 2026-2027.

L'entraîneur allemand n'a aligné aucune des nouvelles recrues du Barça dans le onze de départ de la rencontre, puisque Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiou et, bien entendu, Rodri, qui a signé hier mardi, étaient tous absents.

Le Barça débute sa saison en affrontant Elche dimanche prochain lors de la deuxième journée de la Liga, après le report du match contre l'Athletic Bilbao lors de la journée inaugurale.

De son côté, Al Ahly joue contre Al Sharkia Enppi le même jour, lors de la première journée du championnat égyptien.

La composition complète du Barça :

Gardien : Joan García.

Défense : Alejandro Balde, Gerard Martín, Eric García, Jules Koundé.

Milieu de terrain : Marc Casadó, Marc Bernal, Fermín López.

Attaque : Lamine Yamal, Raphinha, Hamza Abdelkarim.

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