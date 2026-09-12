Le Barça s'apprête à revoir les contrats de plusieurs de ses jeunes joueurs, une démarche visant à sécuriser l'avenir de talents qui ont pris une importance croissante au sein de l'équipe première sous la houlette de l'entraîneur Hansi Flick, après la prolongation du contrat de l'Égyptien Hamza Abdelkarim jusqu'en 2030.

Le quotidien espagnol Mundo Deportivo rapporte que la direction du Barça a entamé des démarches pour ajuster les contrats de Marc Bernal, Gerard Martín, Xavi Espart et Brian Fariñas, afin de les mettre en adéquation avec leurs nouveaux rôles et la hausse de leur valeur au sein de l'équipe.

Selon le journal, les négociations ont déjà débuté avec les représentants de Marc Bernal, âgé de 19 ans, bien qu'il soit lié au Barça jusqu'en 2029, son contrat actuel comportant une clause libératoire d'une valeur de 500 millions d'euros.

Le Barça cherche également à améliorer le contrat de Gerard Martín, qui court jusqu'en 2028, en le prolongeant de plusieurs années, tout en augmentant son salaire et en revalorisant sa clause libératoire.

Le plan du club prévoit aussi de revoir les contrats de Xavi Espart et Brian Fariñas, après que les deux joueurs se sont imposés dans les plans de l'équipe première au cours de la saison en cours. Espart, âgé de 19 ans, a réussi à gagner davantage de temps de jeu avec l'équipe, tout en continuant à percevoir un salaire proche de celui des joueurs de l'équipe réserve.

Quant à Brian Fariñas, âgé de 20 ans, Flick a décidé de le conserver au sein de l'équipe première après la blessure de Frenkie de Jong, ce qui a renforcé sa place dans le groupe, avec des perspectives d'une prolongation de son contrat avec le Barça jusqu'en 2031.

Ces démarches s'inscrivent dans la volonté du Barça de sécuriser les contrats de ses meilleurs jeunes talents, après que certains noms sont passés du statut d'éléments prometteurs à celui de joueurs influents dans les plans de l'équipe première sous la direction de Flick.