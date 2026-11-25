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Le match entre Al-Jazira et Gol Gohar en Ligue des champions 2 de l’AFC a pris une tournure étrange mercredi. L’arbitre Hanna Hattab a été remplacé à la pause après de graves accusations d’ivresse.

Le club iranien de Gol Gohar a vu Hattab prendre plusieurs décisions contestables face à Al-Jazira, club des Émirats arabes unis. Un épisode survenu à la 32e minute a particulièrement retenu l’attention.

Après une faute commise au milieu de terrain sur Ali Asghar Ashouri, joueur de Gol Gohar, Hattab a pris un moment avant de rendre sa décision. L’arbitre syrien a ensuite surpris tout le monde en appelant le gardien d’Al-Jazira, Ersin Destanoglu, pour lui montrer un carton jaune.

Le gardien turc et ses coéquipiers ont été complètement stupéfaits par la décision de Hattab, qui ne semblait pas particulièrement alerte.

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Sur les images, on voit l’entraîneur de Gol Gohar, Mehdi Rahmati, crier après cet épisode insolite : « Il est ivre ! » Ces accusations n’ont pas été confirmées pour l’instant, mais l’AFC a jugé nécessaire d’intervenir à la pause.

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Le manager de l’équipe de Gol Gohar, Heydar Afsari, a déclaré après le match : « L’arbitre du match contre Al-Jazira n’était pas dans un état normal, et même les joueurs d’Al-Jazira nous ont dit la même chose. »

« Le club en a immédiatement informé les responsables du match et a prévenu que nous ne jouerions pas si la situation restait ainsi. »

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« Le numéro 77 d’Al-Jazira (João Milson, ndlr) aurait dû être expulsé après sa deuxième faute, mais l’arbitre a inscrit le carton au nom du gardien de l’équipe adverse. »

« L’arbitre a été remplacé après que nous en avons informé l’AFC », a conclu Afsari. Al-Jazira a remporté le match 1-0 grâce à un but d’Anderson Talisca (ex-Fenerbahçe).