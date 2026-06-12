Ashraf Hakimi, capitaine des Lions de l’Atlas, a lancé un avertissement déterminé à la veille du choc tant attendu face au Brésil dans le groupe C de la Coupe du monde 2026. « Nous sommes les Lions de l’Atlas, et tout le monde le sait. Nous respectons la Seleção et son talent, mais nous sommes prêts à les affronter et à obtenir un résultat positif pour notre entrée en lice », a déclaré le défenseur marocain lors du point presse de vendredi, aux côtés du sélectionneur Walid Regragui.

Vendredi soir, lors de la conférence de presse en présence de l’entraîneur Mohamed Wahbi, le latéral droit a lancé : « Nous sommes le Brésil de l’Afrique, tout le monde le sait. Tout le monde connaît la Seleção et le niveau de ses joueurs, mais nous sommes prêts à les défier. »

La star du Paris Saint-Germain a ajouté avec assurance : « Nous nous concentrons sur le fait de donner le meilleur de nous-mêmes et d’obtenir les meilleurs résultats. Personnellement, je me concentre sur la préparation du match de demain. Notre objectif est de faire plaisir aux supporters marocains et de réaliser une belle performance lors de la Coupe du monde. »

Interrogé sur son duel annoncé avec la star brésilienne Vinícius Júnior, le défenseur a répondu avec assurance : « Nous connaissons tous la qualité de Vinícius. Je l’ai déjà affronté à plusieurs reprises. Pour le contenir, ou contrer n’importe quel autre joueur, nous devons défendre en bloc. Nous avons travaillé pour, le groupe est prêt et je me sens prêt. »

Interrogé sur les favoris de la compétition, le capitaine marocain a coupé court : « Dans un grand tournoi, il n’y a pas de favori. La compétition sera équilibrée. Le Brésil possède des joueurs exceptionnels, tout comme nous. Ce sera un match serré, et ce sont les petits détails qui feront la différence. »

Interrogé sur sa relation avec son partenaire au Paris Saint-Germain, le défenseur brésilien Marquinhos, Hakimi a confié : « Je ne lui ai guère parlé ces derniers jours. Nous sommes chacun concentré sur notre sélection. À Paris, nous avons une bonne entente, mais sur le terrain, nous voulons tous deux gagner. Que le meilleur gagne. »

Pour conclure, Hakimi a rendu hommage à la star brésilienne Neymar : « J’aime jouer contre les meilleurs, et Neymar en fait partie. Je sais que ce sera peut-être sa dernière Coupe du monde, et j’espère vraiment qu’il sera sur le terrain pour nous affronter. »

Le duel entre le Maroc et le Brésil figure parmi les affiches les plus attendues de la première journée. Les deux formations, logées dans le groupe C avec Haïti et l’Écosse, s’élanceront pour une course serrée vers les deux tickets qualificatifs pour le deuxième tour.