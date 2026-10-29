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Traduit par

Hakimi surprend Ounahi après son opération chirurgicale

A. Ounahi
A. Hakimi
Maroc
Paris Saint-Germain
Panathinaikos
Maroc
France

Le Marocain Azzedine Ounahi, star du Panathinaïkos en Grèce, a subi une opération chirurgicale réussie, dans un contexte de pronostics évoquant une absence des terrains pendant plusieurs mois.

L'opération vise à réparer le tendon du muscle biceps fémoral de sa jambe droite, selon ce qu'a annoncé le club grec dans un communiqué publié sur ses comptes des réseaux sociaux.

Le site Foot Mercato a indiqué : « Au-delà de l'opération chirurgicale elle-même, c'est l'identité du premier visiteur d'Ounahi qui a particulièrement attiré l'attention. »

Achraf Hakimi, star du Paris Saint-Germain, a en effet tenu à rendre visite personnellement à son compatriote Ounahi, pour prendre de ses nouvelles et lui apporter son soutien durant cette période difficile.

Le Panathinaïkos a déclaré, exprimant sa joie sur ses comptes des réseaux sociaux : « Ounahi a subi aujourd'hui une opération chirurgicale réussie visant à réparer le tendon du muscle biceps fémoral de sa jambe droite, et son premier visiteur a été une personne jouissant d'un statut tout aussi prestigieux, à savoir Achraf Hakimi. »

Le club grec a également fourni des détails concernant l'équipe médicale qui a supervisé l'opération. Aux côtés de Haris Lalos, médecin du club, ont participé Nicolas Lefebvre, chirurgien orthopédiste, et Christophe Baudot, médecin de la sélection marocaine et conseiller médical au Paris Saint-Germain.

Après cette opération, Ounahi devra entamer une longue période de rééducation avant de pouvoir revenir à la compétition.

En attendant, le milieu de terrain marocain pourra compter sur le soutien de ses proches et de ses coéquipiers de la sélection marocaine, au premier rang desquels Achraf Hakimi.

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