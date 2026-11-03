Hakimi publie un message émouvant après le décès de l'attaquant de Tenerife

Le Marocain Achraf Hakimi, star du Paris Saint-Germain, a rejoint la liste des stars du football qui ont rendu hommage à Jesús de Miguel, attaquant du club de Tenerife, après son décès à l'âge de 30 ans, des suites de la grave blessure dont il a été victime lors de la confrontation entre son équipe et le FC Andorra en deuxième division espagnole.

Hakimi a écrit un message de condoléances sur ses comptes de réseaux sociaux, dans lequel il a déclaré : « Mes chaleureuses pensées à tous ses proches. Qu'il repose en paix », exprimant sa solidarité avec la famille du joueur et ses admirateurs à la suite de ce tragique accident.

De Miguel avait été victime d'une violente collision avec le gardien de but d'Andorra, Jesús Owono, durant les dernières minutes du match disputé au stade « Heliodoro Rodríguez López », lorsque le gardien est sorti pour disputer un ballon partagé à l'attaquant. Ce dernier a été victime d'une grave blessure qui a nécessité l'intervention du staff médical et son transport en ambulance vers l'hôpital.

Le match a été interrompu alors que le score affichait un match nul 2-2.

Les réactions ne se sont pas limitées à Hakimi, puisque le FC Andorra s'est empressé de rendre hommage au joueur par un message émouvant, dans lequel il a déclaré : « Le cœur brisé et avec une profonde tristesse, nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille de Jesús de Miguel, à tous ses coéquipiers et amis, ainsi qu'au club de Tenerife. Repose en paix ».

Gerard Piqué, président du club andorran et ancien joueur du Barça, a lui aussi tenu à exprimer sa tristesse, en écrivant : « Je suis profondément désolé. Que Jesús repose en paix », au moment où des rapports médiatiques ont indiqué qu'il avait rapidement quitté le stade du match après l'accident pour s'enquérir de l'état de l'attaquant.

Le club de Tenerife a annoncé le décès de son joueur à huit heures du matin mardi, affirmant dans un communiqué officiel qu'il traversait une période de profonde tristesse et demandant le respect de l'intimité de sa famille dans ces douloureuses circonstances.

Les répercussions de la tragédie se sont étendues aux compétitions nationales, après que la Fédération royale espagnole de football a décidé de suspendre les matchs prévus mardi, dans le cadre des compétitions de la Coupe du Roi d'Espagne et de la Coupe de la Reine, en signe de deuil à la suite du décès du joueur. Elle a également annulé la cérémonie de présentation du match de la sélection espagnole des moins de 21 ans face au Japon dans la ville d'Almendralejo, les nouvelles dates des matchs reportés devant être annoncées ultérieurement.