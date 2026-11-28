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Avant le match de Ligue 1 contre Lorient samedi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique a expliqué comment Nuno Mendes et Achraf Hakimi évoluent dans des zones avancées. En l’absence de Desire Doue et Khvicha Kvaratskhelia, il teste des solutions offensives souples à partir des postes de latéraux.

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Mendes et Hakimi dans des rôles avancés au PSG

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a souligné le rôle de Nuno Mendes et d’Achraf Hakimi dans l’animation offensive de son équipe avant le match de Ligue 1 contre Lorient, samedi au Parc des Princes. En l’absence de Desire Doue et Khvicha Kvaratskhelia, le PSG continue de chercher des solutions en interne pour préserver son efficacité offensive.

En tête de la Ligue 1 après huit victoires consécutives, l’équipe de Luis Enrique s’adapte en permanence pour enchaîner les rencontres nationales et européennes sans plusieurs éléments offensifs importants sur les ailes.

« Hakimi joue presque tout le temps en attaquant »

Lors de la conférence de presse de vendredi, Luis Enrique a expliqué que son staff teste des rôles inhabituels pour des joueurs comme Mendes et Hakimi en dehors des périodes de mercato. Plutôt que de compter uniquement sur de nouvelles recrues, il fait confiance à son effectif pour montrer sur le terrain ce dont il est capable.

« Nous cherchons toujours à améliorer l’équipe sans pouvoir recruter, puisque nous sommes en dehors du mercato. Nous réfléchissons à différentes situations pour chaque match. Notre staff cherche à vérifier des choses dont on pourrait douter, mais que les joueurs sont capables de faire, a déclaré Luis Enrique. Nous restons toujours ouverts à différentes possibilités. Nuno Mendes a déjà joué ailier et Hakimi joue presque tout le temps en attaquant. Nous cherchons encore à améliorer notre équipe et ce sont les joueurs qui nous diront si cela fonctionne ou non. »

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Polyvalence et mobilité maîtrisée dans le système

Mendes et Hakimi font partie d’un effectif construit autour de la capacité d’adaptation, aux côtés de joueurs comme Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu, Lucas Beraldo, Ousmane Dembele, Maghnes Akliouche et Vitinha. Luis Enrique a souligné que la liberté de mouvement ne fonctionne que si les joueurs trouvent un équilibre entre leurs déplacements offensifs et la discipline défensive.

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« Il faut ce genre de liberté pour travailler des situations générales comme la mobilité maîtrisée. Pour défendre, il faut être bien placé. Cet équilibre est difficile à trouver, sinon toutes les équipes joueraient comme nous. Il faut des joueurs qui ont l’intelligence et la capacité de gérer cela », a-t-il expliqué.

La formule mise à l’épreuve face à la défense de Lorient

Mendes et Hakimi affronteront une défense lorientaise disciplinée samedi soir au Parc des Princes. L’équipe d’Alexandre Dujeux n’a encaissé que trois buts lors de ses six derniers matches de championnat.

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La capacité des latéraux offensifs du PSG à déstabiliser le bloc bas de Lorient sera déterminante alors que le leader vise une neuvième victoire consécutive en Ligue 1.