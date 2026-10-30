Hakimi écrit l'histoire à Paris : 3 buts et 2 passes décisives lors d'une soirée inoubliable

Le Paris Saint-Germain a signé une large victoire face à son hôte, Le Havre, sur le score de 5-1, vendredi soir, dans le cadre de la neuvième journée du championnat de France, après avoir renversé un retard d'un but pour s'imposer nettement, grâce au brio de sa star marocaine Achraf Hakimi, qui a participé aux cinq buts de son équipe.

Le Havre a surpris les locaux en ouvrant le score à la 18e minute, lorsque Maïga a conclu une action collective amorcée par Rayan Fofana d'une frappe du pied gauche qui a trouvé le chemin des filets du gardien Safonov. Mais la réaction du Paris Saint-Germain n'a pas tardé : Joudts a égalisé à la 26e minute, en profitant d'un centre d'Achraf Hakimi habilement préparé par Hernández dans la surface de réparation.

Deux minutes plus tard seulement, Hakimi a donné l'avantage au club parisien, après avoir reçu une passe de Mayulu, éliminé Touba puis le gardien Boudart, avant de loger le ballon au fond des filets. Les locaux ont ainsi terminé la première mi-temps en tête sur le score de 2-1.

Dès le début de la seconde période, le Paris Saint-Germain a maintenu sa pression, et Hakimi a renforcé l'avance de son équipe en inscrivant un troisième but à la 55e minute, sur un superbe coup franc aux abords de la surface de réparation, qu'il a expédié du pied droit dans les filets, avant que Mayulu n'ajoute le quatrième but en profitant d'une grossière erreur du gardien Boudart dans le dégagement du ballon.

Hakimi a clôturé ce festival de buts en inscrivant son troisième but personnel à la 69e minute, après avoir profité d'une nouvelle erreur du gardien, bouclant ainsi son triplé lors d'une soirée exceptionnelle pour le latéral marocain, présent sur les cinq buts de son équipe.

Avec cette victoire, le Paris Saint-Germain a signé son sixième succès consécutif, conservant la tête du classement du championnat de France, avant son rendez-vous très attendu face à Villarreal en Ligue des champions, tandis que Le Havre poursuit son calvaire en bas du tableau, toujours sans la moindre victoire, avant son prochain match face à Lorient.