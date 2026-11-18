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Hajime Moriyasu met fin à ses huit années à la tête du Japon après une défaite contre le Paraguay. Le technicien de 58 ans quitte son poste après 114 matches, avec l’espoir que la sélection poursuivra sa progression jusqu’à remporter un jour la Coupe du monde.

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Moriyasu met fin à huit années à la tête du Japon

Moriyasu a mis fin à ses huit années à la tête de la sélection japonaise. Le technicien de 58 ans a dirigé son dernier match mardi, lors duquel son équipe s’est inclinée de justesse 2-1 face au Paraguay .

Moriyasu avait initialement signé une prolongation de contrat qui devait courir jusqu’à la fin de la Coupe d’Asie, en février. Mais le report inattendu du tournoi à décembre 2027 signifie que son mandat s’est officiellement achevé cette semaine. Son départ clôt une période marquante pour le football japonais. Moriyasu quitte ses fonctions après avoir dirigé 114 matches depuis sa nomination à l’issue de la Coupe du monde 2018.

Le rêve d’un titre mondial

Malgré ce départ soudain, Moriyasu reste optimiste quant à l’avenir de la sélection. Il espère que le travail de fond qu’il a accompli permettra un jour au Japon de devenir la meilleure équipe du monde.

« Je pense que, pour devenir la meilleure équipe du monde, le Japon doit continuer à s’appuyer sur ses forces actuelles », a déclaré Moriyasu à Nippon TV. « J’espère que les joueurs continueront à progresser et à s’améliorer.

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« En tant que supporter, je veux suivre et soutenir la sélection japonaise dans les prochaines étapes de sa marche vers un titre de championne du monde. J’ai eu la chance de travailler avec des joueurs et un staff formidables, et j’ai passé de très heureux moments avec eux. »

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Des exploits inoubliables et des déceptions

Moriyasu a conduit le Japon à plusieurs victoires retentissantes au cours de son long mandat. Son équipe a notamment battu l’Espagne et l’Allemagne en phase de groupes de la Coupe du monde 2022, avant d’être éliminée par la Croatie aux tirs au but en huitièmes de finale.

Elle a également remporté des victoires historiques contre l’Angleterre et le Brésil dans la préparation du tournoi de 2026. Cependant, son équipe n’a souvent pas réussi à franchir un nouveau cap lors des grandes compétitions, perdant notamment contre le Qatar en finale de la Coupe d’Asie 2019.

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Les campagnes récentes de la sélection se sont elles aussi achevées sur des déceptions. Le Japon a été éliminé en quarts de finale de la Coupe d’Asie 2023, puis par le Brésil en seizièmes de finale de la Coupe du monde de cette année. Il n’a donc toujours jamais dépassé les huitièmes de finale sur la scène mondiale.

Oiwa prend la relève

Après le départ de Moriyasu, Go Oiwa, actuel sélectionneur des moins de 23 ans, prendra les rênes de l’équipe nationale A. Oiwa hérite d’un groupe déterminé à franchir un nouveau cap et à atteindre enfin les sommets du football international.