Le staff technique de l'équipe d'Égypte, dirigé par Hossam Hassan, a décidé de ménager Haitham Hassan, le joueur du Celtic écossais, pour le match amical face à l'Afrique du Sud en raison d'une blessure, et ce sur recommandation du staff médical présidé par le docteur Mohamed Abou El-Ela.

Selon le journal égyptien « Al-Shorouk », la sélection a achevé son entraînement ce samedi soir au stade international du Caire, en préparation de la rencontre amicale qui clôturera son stage actuel.

22 joueurs ont pris part à la séance, après le retour d'Ahmed Fattouh aux entraînements collectifs, à l'issue de son programme de réhabilitation consécutif à une contusion à la cuisse contractée lors du match contre le Soudan du Sud, remporté par l'Égypte (5-0) lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations.

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L'équipe d'Égypte affrontera son homologue sud-africaine en amical, à 21 heures demain dimanche, au stade international du Caire.

La star égyptienne Mohamed Salah sera également absente du match contre l'Afrique du Sud, après son retour à son club turc de Trabzon, à la suite d'informations faisant état d'un différend avec le staff technique de la sélection après le match contre l'Angola.

L'Égypte avait entamé la trêve internationale actuelle par un match nul à domicile face à l'Angola (0-0), en ouverture des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, avant de signer une victoire écrasante à l'extérieur contre le Soudan du Sud (5-0).



