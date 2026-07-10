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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Hafid Draji estime que « la France a mérité sa qualification, tandis que le Maroc n’a pas réussi à rééditer son exploit »

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É.-U.

Un journaliste algérien rend hommage à Bono et adresse un message aux supporters marocains

Le journaliste algérien Hafiz Draji a estimé que l’équipe de France avait mérité sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 aux dépens du Maroc, tout en saluant les performances exceptionnelles du gardien Yassine Bounou.

Les Bleus l’ont emporté 2-0 grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, jeudi soir à Boston.

Sur son compte Facebook, Draji a souligné que l’équipe du Maroc « n’avait pas réussi à réitérer son exploit de la Coupe du monde 2022 ».

Le journaliste algérien fait ainsi référence à l’exploit historique des Lions de l’Atlas, qui s’étaient qualifiés pour les demi-finales de la dernière Coupe du monde, devenant la première équipe arabe et africaine à atteindre ce stade de la compétition.

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Il a également salué la performance de Yassine Bounou, auteur d’un arrêt décisif sur penalty en première période face à Mbappé.

Il a conclu en adressant un message aux supporters marocains : « Bonne chance aux fans marocains et à leur équipe nationale, qui a réalisé le meilleur parcours arabe et africain de cette Coupe du monde. »

Rappelons que les Bleus attendent le vainqueur de la rencontre Belgique-Espagne, programmée ce vendredi soir.

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