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Hafid Derradji, commentateur algérien des chaînes beIN Sports, a réagi à la décision du Tribunal arbitral du sport de rendre au Sénégal le titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025, après l'annulation de la décision de la Confédération africaine de football d'attribuer le trophée au Maroc.

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Dans un message publié sur X, il a estimé que la sélection sénégalaise était devenue la première équipe de l'histoire à remporter le titre deux fois au cours d'une même édition, une fois sur le terrain et une autre dans les couloirs des tribunaux.

Derradji a déclaré que la décision du tribunal était conforme aux attentes, puisqu'elle a annulé la décision de la CAF qui avait attribué le titre à la sélection marocaine et validé le résultat de la finale, remportée 1-0 par le Sénégal après prolongation.

Il a ajouté que le terrain avait rendu son verdict avant que la justice sportive ne vienne le confirmer, en référence aux Lions de la Teranga, qui ont récupéré le titre acquis sur le terrain avant qu'il ne leur soit retiré par une décision administrative.

Le commentateur algérien a souligné le paradoxe qui a entouré l'affaire, la sélection sénégalaise s'étant retrouvée sacrée deux fois au cours du même litige : la première après sa victoire contre le Maroc en finale, la seconde après la sentence du Tribunal arbitral du sport qui lui a officiellement restitué le titre. Son commentaire ironisait sur la tournure exceptionnelle prise par cette crise, qui a duré près de 10 mois et a captivé l'opinion sportive africaine.

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Mardi, le Tribunal arbitral du sport a rendu sa sentence annulant la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football, rendue le 17 mars dernier, qui avait considéré que la sélection sénégalaise s'était retirée de la finale et accordé la victoire au Maroc sur le score de 3-0. En vertu de ce nouveau jugement, le résultat de la rencontre revient à celui obtenu sur le terrain, soit une victoire du Sénégal 1-0.

La crise remonte aux événements de la finale disputée au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, lorsque les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pour protester contre un penalty accordé au Maroc dans les dernières minutes du temps réglementaire, avant de revenir après une interruption d'environ 15 minutes.

Brahim Díaz a manqué ce penalty en tentant une Panenka, puis Pape Gueye a inscrit le but de la victoire pour le Sénégal en prolongation.