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Le problème ne réside peut-être pas tant dans la capacité d'Al-Ittihad à convaincre Anis Hadj Moussa de rejoindre la Roshn Saudi League que dans la difficulté de persuader le Feyenoord de se séparer de l'une de ses principales armes offensives en milieu de saison.

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Le club saoudien recherche un ailier doté de technique, de vitesse et capable de faire la différence, tandis que le club néerlandais estime que se séparer du joueur en janvier pourrait lui coûter davantage que ce qu'il en tirerait financièrement.

La situation actuelle place Al-Ittihad face à une équation complexe. L'intérêt pour l'international algérien n'est pas nouveau : les négociations menées l'été dernier avaient déjà montré que le club saoudien était prêt à formuler une offre colossale, d'environ 42,5 millions d'euros, mais l'opération avait capoté en raison de garanties financières jugées insuffisantes pour la finaliser.

Aujourd'hui, à l'approche du mercato d'hiver, l'obstacle ne semble plus seulement financier : il tient désormais au calendrier de l'opération et à la volonté du Feyenoord de conserver son joueur.

Le Feyenoord ne veut pas vendre Hadj Moussa : l'argent ne fait pas tout

La volonté du Feyenoord de garder Hadj Moussa jusqu'à la fin de la saison traduit une conscience aiguë de sa valeur sportive. Le joueur apporte en effet un vrai plus dans le dernier tiers grâce à sa capacité à dribbler dans les petits espaces et à éliminer les défenseurs en un contre un, sans oublier la variété de son rôle, entre création d'occasions et présence face au but.

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Dès lors, l'arrivée d'une offre financière importante ne signifie pas forcément que le club néerlandais changera de position. Perdre un joueur de ce profil en milieu de saison obligerait l'équipe à chercher rapidement un remplaçant, sans garantie de trouver un élément capable d'avoir le même impact, même avec le budget nécessaire pour le recruter.

Le calendrier offre en outre au Feyenoord un levier supplémentaire : aucune nécessité sportive pressante ne le pousse à vendre le joueur en janvier, et il peut repousser toute décision sur son avenir à l'été, lorsqu'il disposera d'une plus grande marge pour remodeler l'effectif et compenser un éventuel départ.

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La volonté du joueur, la clé du dossier

L'intransigeance du Feyenoord ne signifie pas pour autant que le dossier est totalement clos. Un autre facteur pourrait changer la donne : la position de Hadj Moussa lui-même. À 24 ans, le joueur pourrait voir dans l'offre d'Al-Ittihad l'occasion de vivre une nouvelle expérience en Roshn Saudi League et de rejoindre un projet aux grandes ambitions, sur la scène nationale comme continentale.

Si l'ailier algérien manifestait clairement son envie de partir, le Feyenoord pourrait se retrouver dans une situation plus délicate, surtout si cette volonté coïncidait avec une nouvelle offre financière assortie de garanties plus solides que celles qui avaient fait échouer la tentative estivale.

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Cela dit, la seule volonté du joueur ne garantit pas la conclusion du transfert, tant que le club néerlandais campe sur sa position, sur le plan contractuel comme sportif.

Pourquoi Al-Ittihad tient-il tant à Hadj Moussa ?

L'intérêt pour l'international algérien paraît logique sur le plan sportif. Il n'est pas seulement un ailier rapide : il possède des qualités dont a besoin toute équipe en quête de solutions offensives variées, notamment dans les matchs face à des blocs défensifs regroupés. Sa capacité à conserver le ballon, à dribbler et à créer le surnombre offre à l'entraîneur une option différente des ailiers qui misent davantage sur la vitesse dans les espaces ouverts.

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Hadj Moussa est par ailleurs encore à un âge qui lui laisse une marge de progression, ce qui fait de son recrutement un investissement à long terme plutôt qu'un simple renfort de court terme. Mais Al-Ittihad doit aussi évaluer le coût de l'opération au regard des autres options disponibles, afin que l'obstination autour d'un nom précis ne devienne pas un fardeau pour sa stratégie sur le marché des transferts.

De la France à l'Algérie, l'éclosion d'un talent

Hadj Moussa a débuté son parcours en France, passant par les équipes de jeunes de Torcy, Montfermeil et Lens, avant de rejoindre la Belgique en 2022 via l'Olympic Charleroi, puis de tenter l'aventure avec le Patro Eisden à l'été 2023.

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En février 2024, il a rejoint le championnat néerlandais sous forme de prêt au Vitesse Arnhem, où il a attiré l'attention du Feyenoord, qui a officialisé sa signature en avril de la même année, pour un début d'aventure lors de la saison 2024-2025 et un contrat courant jusqu'à l'été 2030.

Sur le plan international, il a choisi de représenter l'Algérie malgré sa naissance en France. Passé par les sélections de jeunes, il a fêté sa première sélection avec l'équipe A en mars 2024 face à la Bolivie.

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Ainsi, le dossier Hadj Moussa ne se résume pas à une simple bataille financière entre Al-Ittihad et le Feyenoord : il constitue un test de la capacité du club saoudien à conjuguer attrait financier et arguments sportifs, face à un club qui ne voit aucune raison de céder sa star en milieu de saison.

Entre la volonté d'Al-Ittihad, l'intransigeance du Feyenoord et l'incertitude quant à la position du joueur, le mois de janvier prochain s'annonce décisif pour savoir si l'ailier algérien ouvrira un nouveau chapitre de sa carrière en Roshn Saudi League, ou si Al-Ittihad devra repousser à l'été son rêve de le recruter.