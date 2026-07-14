Haaland surprend les supporters avec un cadeau inhabituel après la Coupe du monde

Personnalité hors du commun, Erling Haaland continue de capter les projecteurs, sur le terrain comme en dehors. Malgré l’élimination de la Norvège en Coupe du monde, l’avant-centre de Manchester City a de nouveau fait parler de lui.

L’attaquant de Manchester City a offert l’un des moments les plus partagés après le retour de la délégation norvégienne à Oslo, lorsqu’il est descendu de l’avion en tenant une bouteille en forme de raton laveur, une scène qui a attisé la curiosité des supporters et attiré l’attention des photographes.

L’avant-centre de Manchester City a ensuite partagé un cliché de lui et de l’animal sur ses réseaux sociaux, commentant avec malice : « Il m’a suivi jusqu’à la maison », agrémenté d’un emoji rieur. La publication s’est immédiatement répandue, provoquant une vague de réactions parmi ses abonnés.

Selon le quotidien espagnol Marca, l’avant-centre aurait acquis cette figurine dans la boutique Wild Bill’s Western à Dallas, qui se targue désormais d’avoir accueilli la star norvégienne.

Selon le quotidien ibérique, cette figurine représentant un raton laveur brandissant une bouteille de whisky était vendue 750 dollars ; elle s’est arrachée dès la publication des photos du buteur, épuisant les stocks de l’enseigne.

Sur le plan sportif, Haaland a conclu sa première Coupe du monde avec sept buts à son actif et a guidé la sélection norvégienne jusqu’en quarts de finale, avant de quitter le tournoi après une défaite en prolongation contre l’Angleterre.

Ce parcours en quarts de finale représente le meilleur résultat de l’histoire de la sélection norvégienne en phase finale de Coupe du monde.

Selon Marca, le joueur, féru de sacs Hermès Birkin, avait cette fois opté pour un modèle Dolce & Gabbana pour parfaire un look qui a, une nouvelle fois, attiré tous les regards.