Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Manchester City, ce dimanche soir, à Anfield, dans le cadre de la sixième journée de Premier League.

La composition de Liverpool réserve une surprise avec le choix du jeune avant-centre Luis Comas, en raison des blessures du trio Alexander Isak, Hugo Ekitike et Cody Gakpo, tandis que Dominik Szoboszlai est également totalement absent de la liste des joueurs retenus pour la rencontre.

Voici la composition de Liverpool :

Gardien de but : Alisson.

Défense : Araujo, Jaquet, Van Dijk, Kerkez.

Milieu de terrain : Gravenberch, Mac Allister, Wirtz.

Attaque : Munoz, Barcola, Comas.

De l'autre côté, Erling Haaland conduit l'attaque de Manchester City lors de l'affiche de la sixième journée de Premier League, épaulé derrière lui par le duo Enzo Fernandez et Rayan Cherki.

Voici la composition de Manchester City, dirigée par son entraîneur Enzo Maresca :

Gardien de but : Donnarumma.

Défense : Nunez, Diaz, Guehi, O'Reilly.

Milieu de terrain : Anderson, Enzo Fernandez, Cherki.

Attaque : Semenyo, Ndiaye, Haaland.

Manchester City compte 15 points (un sans-faute) et occupe la tête du classement de la Premier League, tandis que Liverpool se trouve à la huitième place avec 9 points.



