Haaland, après l'élimination face à l'Angleterre : « J'espère que cette équipe remportera la Coupe du monde »

La star norvégienne Erling Haaland a affirmé que le parcours exceptionnel réalisé par la sélection de son pays lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord avait réussi à placer la Norvège « sur la carte du football mondial », malgré l'élimination douloureuse subie samedi en quarts de finale face à l'Angleterre (2-1 a.p.) lors d'un match passionnant disputé au stade de Miami.

En zone mixte, l’attaquant du Manchester City, étroitement surveillé par la défense anglaise et désormais bloqué à 7 réalisations dans la compétition, a analysé : « Nous avons perdu contre l’Angleterre, mais nous avons sans aucun doute livré une performance solide et honorable. »

L’attaquant de Manchester City a ajouté : « Avec quelques décisions arbitrales différentes, l’issue aurait pu être autre, mais à ce niveau, ce sont les détails qui font la différence entre la victoire et la défaite. »

Haaland a poursuivi avec fierté : « Réaliser une grande performance est essentiel, et notre victoire historique 2-1 contre le Brésil en huitièmes de finale restera inoubliable, mais je suis surtout touché et fier de la façon dont nous avons fait entrer la Norvège sur la carte du football mondial », a-t-il souligné, rappelant l’exploit historique que constitue la première qualification de la sélection norvégienne pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

La star norvégienne de 26 ans a conclu avec optimisme : « J’espère de tout cœur que nous pourrons bâtir quelque chose de concret et de durable en vue du prochain Championnat d’Europe et des prochaines Coupes du monde, car notre génération est exceptionnelle et possède un potentiel énorme. »

Au terme de ce parcours historique, il a souligné l’impact profond de l’aventure : « Je crois fermement que cette épopée a transformé la Norvège tout entière et m’a personnellement changé. Ce fut une expérience inoubliable à tous égards. »

Interrogé sur l’équipe qu’il soutiendrait désormais, après l’élimination de la Norvège, Haaland a répondu avec un sourire franc : « Bien sûr, je souhaite de tout cœur que l’Angleterre aille loin dans le tournoi. Je crois même que j’avais un maillot de l’Angleterre avant d’avoir celui de la Norvège quand j’étais enfant », conclut-il, rappelant ainsi son attachement émotionnel au football anglais.