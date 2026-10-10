Le Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, s'est dit heureux d'avoir abandonné sa longue chevelure blonde et sa coupe emblématique, son nouveau look lui ayant offert davantage de tranquillité, malgré les nombreuses réactions suscitées par sa décision.

Haaland a surpris tout le monde à la fin du mois d'août dernier, avant le début de la saison, lorsqu'il a décidé de renoncer à ses cheveux longs et au chignon avec lequel il avait l'habitude d'apparaître, pour adopter une coupe courte totalement différente de son apparence habituelle, devenue l'une de ses marques distinctives parmi les stars du football.

L'attaquant norvégien ne s'est pas contenté de changer de look, il a aussi savouré les réactions de ses amis, puisqu'il a passé des appels vidéo avec eux pour mesurer leur étonnement face à sa nouvelle apparence. Le Suédois Zlatan Ibrahimović figurait parmi ceux qui ont commenté ce changement, s'interrogeant : « Qu'as-tu fait ? C'est quoi ça ? Tu as perdu un pari ou quoi ? »

Haaland retrouve un peu de tranquillité

Haaland a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « Sky Sports » et rapportés par RMC, qu'il ne s'attendait pas à ce que son changement de coupe suscite autant d'attention.

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Il a précisé : « Je m'attendais à ce que cela fasse un peu de bruit, mais je ne pensais pas que le monde entier regarderait ma nouvelle coupe de cheveux. C'était vraiment amusant. »

Et l'attaquant norvégien, âgé de 26 ans, d'ajouter : « Les gens ne me reconnaissent plus autant dans la rue. Ces beaux cheveux blonds ne sont plus visibles. C'est un changement, et je trouve que c'est une bonne chose. »

Et malgré l'abandon de l'une de ses marques distinctives les plus marquantes en dehors du terrain, Haaland continue de briller sur la pelouse, puisqu'il a inscrit 7 buts en 7 matchs disputés avec Manchester City dans les différentes compétitions, tandis que son équipe est en tête du classement de la Premier League anglaise.