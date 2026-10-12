José María Gutiérrez, dit « Guti », ancienne star du Real Madrid, s'en est pris avec ironie à Joan Laporta, le président du Barça, sur fond d'affaire Negreira, l'accusant de contradiction après qu'il a défendu l'innocence du club catalan, alors que les paiements versés à l'ancien vice-président du Comité technique des arbitres se sont poursuivis sous différentes présidences, dont son premier mandat.

Les déclarations de Guti sont intervenues lors de son passage dans l'émission espagnole « El Chiringuito », en réponse aux récents propos de Laporta, qui a maintenu l'innocence du Barça et adressé des critiques au Real Madrid, l'accusant d'orgueil et d'arrogance dans sa gestion du dossier.

L'ancien joueur du Real Madrid a déclaré : « Il nous donne maintenant des leçons sur la manière de diriger un club, alors qu'il a été l'un des présidents qui l'ont payé », en référence aux sommes perçues par José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité des arbitres.

Guti a ajouté sur un ton sarcastique : « Bon, je suis convaincu que Florentino Pérez l'a entendu et qu'il va prendre ses propos au sérieux, et qu'il va prendre au sérieux tout ce que dit Laporta sur le Real Madrid », un commentaire moqueur sur l'attaque du président du Barça contre le club madrilène.

Cette passe d'armes verbale survient alors que l'affaire Negreira se poursuit. Elle porte sur des paiements d'environ 8,4 millions d'euros, versés par le Barça à des sociétés liées à l'ancien responsable de l'arbitrage entre 2001 et 2018, selon des rapports de médias espagnols, tandis que les enquêtes judiciaires s'intéressent toujours à la nature et à la finalité de ces versements.

Le Real Madrid poursuit ses démarches judiciaires dans ce dossier, après avoir engagé des actions devant la justice espagnole et transmis des documents à l'Union européenne de football association, qui avait déjà rouvert le dossier du Barça pour étudier les informations qui lui avaient été fournies.