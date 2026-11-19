Comment regarder Guingamp-Rodez avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez son site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Avant-match

Ligue 2 - Journée 13 20 nov. 2026 - 14:00 Municipal du Roudourou

Guingamp reçoit Rodez au stade municipal du Roudourou pour un match de Ligue 2 qui compte pour les deux équipes dans le milieu de tableau.

Le Guingamp de Sylvain Ripoll aborde cette rencontre avec des résultats contrastés. Deux défaites consécutives, un revers 3-0 contre Dunkerque en championnat et une élimination face à Lannion en Coupe de France, ont quelque peu terni une série qui comprenait une victoire 3-0 contre Saint-Étienne et un succès 2-0 sur le terrain de Clermont Foot.

Le Rodez de Didier Santini traverse lui aussi une période irrégulière. Il a battu Dunkerque 1-0 et gagné à Dijon avant de s’incliner contre Clermont Foot, puis face à Versailles en Coupe de France le week-end dernier.

Guingamp occupe la 11e place de Ligue 2, tandis que Rodez pointe deux rangs plus bas, à la 13e place. L’écart entre les deux équipes est assez faible pour que ce résultat puisse modifier la dynamique dans la seconde moitié du classement.

Historiquement, le Roudourou a plutôt bien réussi à Guingamp dans cette confrontation, même si Rodez s’était imposé 2-1 à domicile plus tôt cette saison.