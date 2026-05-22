La Coupe du monde 2026 s’annonce comme un tournant historique pour le football au Moyen-Orient. Avec l’élargissement du tournoi à 48 équipes, un record de huit nations arabes se sont qualifiées pour la compétition qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Des Lions de l’Atlas du Maroc, qui visent à rééditer leurs exploits de 2022, à la Jordanie, dont la première participation ressemble à un conte de fées, la présence régionale en Amérique du Nord est sans précédent.

GOAL vous propose le guide complet pour tous les supporters venant de la région MENA, avec le calendrier des matchs, les informations pratiques sur les stades et des conseils de voyage indispensables.

Quelles équipes arabes se sont qualifiées pour la Coupe du monde 2026 ?

Huit nations ont officiellement obtenu leur place, marquant la plus forte représentation du monde arabe de l’histoire de la FIFA :

Maroc : finalistes malheureux de la Coupe du monde 2022, les Lions de l’Atlas font leur retour parmi l’élite du football mondial.

Égypte : Mohamed Salah guide les Pharaons dans leur quête d’une place en phase à élimination directe.

Arabie saoudite : les Faucons verts entendent capitaliser sur leur retentissante victoire contre l’Argentine.

Algérie : Les Fennecs retrouvent la scène mondiale après douze ans d’absence.

Tunisie : les Aigles de Carthage misent sur leur solidité défensive.

Qatar : les hôtes de 2022 se sont méritamment qualifiés lors des éliminatoires asiatiques.

Irak : les Lions de Mésopotamie effectuent un retour historique après quarante ans d’absence.

Jordanie : Les nouveaux venus du tournoi et la plus grande surprise des qualifications.

Calendrier de la Coupe du monde 2026 : phase de groupes des sélections arabes.

Les supporters qui planifient leur itinéraire doivent tenir compte des distances considérables entre les villes hôtes. Voici le calendrier complet des équipes arabes :

1^(re) journée :

Date Match Lieu Billets 13 juin Qatar - Suisse Levi’s Stadium, San Francisco, États-Unis Billets 14 juin Brésil vs Maroc MetLife Stadium, New York/New Jersey, États-Unis Billets 15 juin Suède vs Tunisie Estadio BBVA, Monterrey, Mexique Billets 15 juin Belgique vs Égypte Lumen Field, Seattle, États-Unis Billets 16 juin Arabie saoudite – Uruguay Hard Rock Stadium, Miami, États-Unis Billets 17 juin Irak - Norvège Gillette Stadium, Boston, États-Unis Billets 17 juin Argentine vs Algérie GEHA Field, Kansas City, États-Unis Billets 17 juin Autriche vs Jordanie Levi’s Stadium, San Francisco, États-Unis Billets

2^e journée :

Date Match Lieu Billets 18 juin Canada vs Qatar BC Place, Vancouver, CAN Billets 19 juin Écosse vs Maroc Gillette Stadium, Boston, États-Unis Billets 21 juin Tunisie vs Japon Estadio BBVA, Monterrey, Mexique Billets 21 juin Espagne vs Arabie saoudite Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, États-Unis Billets 21 juin Nouvelle-Zélande vs Égypte BC Place, Vancouver, CAN Billets 22 juin France – Irak Stade de Philadelphie, Philadelphie, États-Unis Billets 22 juin Jordanie vs Algérie Levi’s Stadium, San Francisco, États-Unis Billets

3e journée :

Date Match Lieu Billets 24 juin Bosnie-Herzégovine - Qatar Stade de Seattle, Seattle, États-Unis Billets 24 juin Maroc vs Haïti Stade d’Atlanta, Atlanta, États-Unis Billets 25 juin Tunisie vs Pays-Bas Stade de Kansas City, Kansas City, États-Unis Billets 26 juin Sénégal vs Irak Stade de Toronto, Toronto, CAN Billets 26 juin Cap-Vert vs Arabie saoudite Stade de Houston, Houston, États-Unis Billets 26 juin Égypte - Iran Stade de Seattle, Seattle, États-Unis Billets 27 juin Algérie vs Autriche Stade de Kansas City, Kansas City, États-Unis Billets 27 juin Jordanie vs Argentine Stade de Dallas, Dallas, États-Unis Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 des nations arabes ?

Les grandes loteries et les préventes étant désormais closes, l’obtention d’une place pour soutenir l’une des huit nations arabes requiert une stratégie bien pensée.

La demande en provenance de la région MENA et de la diaspora nord-américaine est au plus haut, mais des places restent accessibles.

Voici l’état actuel de la disponibilité des billets pour les supporters arabes :

1. Phase de vente de dernière minute

Il s’agit de la dernière période officielle d’achat direct auprès de la FIFA, actuellement en cours.

Fonctionnement : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi » sur FIFA.com/tickets.

La FIFA met en vente de nouveaux billets de manière continue jusqu'aux jours de match.

Si les rencontres de sélections telles que l’Égypte ou le Maroc sont indiquées comme « Complet », connectez-vous quotidiennement à 11 h 00, heure de l’Est (19 h 00, heure de la Grèce) : c’est à ce moment que de nouveaux contingents sont généralement mis en ligne.

2. Marché officiel de revente de la FIFA

C’est le seul canal 100 % sécurisé pour acheter des places au prix facial auprès d’autres supporters, ce qui vous protège des arnaques et garantit que le billet soit valide à votre nom.

Idéal pour les affiches très demandées comme Arabie saoudite - Uruguay ou Jordanie - Argentine, où des supporters qui ne peuvent plus se déplacer remettent leurs places en vente. La plateforme reste ouverte jusqu’à une heure avant le coup d’envoi.

3. Marchés secondaires

Bien que la FIFA recommande d’utiliser les canaux officiels, des plateformes secondaires comme StubHub sont très actives sur le marché nord-américain.

En phase à élimination directe, si nos sélections arabes se qualifient pour les huitièmes de finale ou plus, ces plateformes deviennent souvent le principal canal d’achat, même si les tarifs dépassent généralement la valeur nominale.

Attention : vérifiez toujours que le vendeur propose la garantie « Mobile Transfer », car tous les billets pour 2026 sont strictement numériques et disponibles uniquement via l’application officielle de billetterie de la FIFA.

FIFA PASS

Un outil indispensable pour les supporters en provenance du Moyen-Orient.

Les spectateurs se rendant aux États-Unis peuvent utiliser le FIFA PASS pour accélérer la prise de rendez-vous visa.

Compte tenu du calendrier, gardez votre numéro de billet à portée de main si vous devez encore solliciter un visa B1/B2.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 ?

La FIFA a opté pour une tarification variable : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les fourchettes de prix actuelles selon les phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Quelles sont les conditions de voyage et d’entrée pour les supporters arabes dans les pays hôtes de la Coupe du monde 2026 ?

Se déplacer entre les trois pays hôtes nécessite une planification minutieuse. La plupart des supporters venant du Moyen-Orient auront besoin :

États-Unis : visa de visiteur B1/B2 ou autorisation ESTA pour les détenteurs de double nationalité éligibles.

Canada : une autorisation de voyage électronique (AVE) pour les voyageurs exemptés de visa ou un visa de visiteur standard.

Mexique : la plupart des passeports arabes doivent être accompagnés d’un visa, mais les détenteurs d’un visa américain valide sont généralement admis automatiquement.

La FIFA Fan ID (équivalente à la carte Hayya) facilitera le passage des frontières.

Les vols intérieurs entre Miami et Seattle peuvent durer plus de 6 heures ; il est donc conseillé de réserver tôt vos forfaits aériens multi-destinations pour bénéficier de tarifs avantageux.

Comment alors dénicher les meilleurs vols pour la Coupe du monde en Amérique du Nord ?

Que vous visiez Los Angeles, Toronto ou Mexico, utilisez un comparateur comme Skyscanner afin de mettre en concurrence les compagnies aériennes et d’obtenir le billet le moins cher.

Une fois votre vol réservé, souscrivez une assurance voyage flexible pour vous prémunir contre les annulations de dernière minute ou les modifications d’horaire.

Voyagez léger tout en gardant sur vous les documents essentiels : billet de match, passeport et itinéraire imprimé. Vous passerez ainsi plus vite les contrôles de sécurité et éviterez des frais superflus.

Arrivez tôt au stade et repérez les options de transport local afin de garantir un déroulement sans accroc le jour du match.

En suivant ces étapes simples, vous profiterez de chaque instant du tournoi, sans stress ni dépenses superflues.

Où se loger pour les matchs de la Coupe du monde 2026 ?

Bien qu’une large gamme d’hébergements soit disponible, la demande dans les villes hôtes s’annonce historique. Réservez donc votre hôtel dès que possible pour profiter des meilleurs prix et d’un emplacement proche des stades ou des transports en commun.

Booking.com propose des options flexibles, comme des chambres remboursables et des facilités de paiement différé, afin de vous permettre de réserver votre séjour sans risque financier si vos plans ou les résultats de votre équipe venaient à changer.

Transports locaux pour la Coupe du monde 2026

Bien que les États-Unis et le Canada soient réputés pour leur forte dépendance à l’automobile, les villes hôtes déploient des réseaux de transports en commun de pointe et mettent en place diverses mesures de stationnement et de mobilité pour la Coupe du monde.

Voici ce que vous devez savoir pour vous déplacer comme un habitant :

Applications de transport intelligentes : téléchargez-les avant le coup d’envoi pour réserver vos trajets en un clin d’œil, surtout entre les fan zones et votre hébergement.

Dans des métropoles comme New York, Toronto ou Los Angeles, les réseaux de métro et de bus assurent des liaisons directes et abordables vers les stades, vous épargnant les embouteillages les jours de match.

Location de voiture : si vous suivez l’équipe nationale du Qatar entre villes hôtes voisines, par exemple sur le trajet relativement court Houston-Dallas, la voiture de location reste un choix pertinent. Cette option offre à votre groupe la liberté d’explorer à son rythme et s’avère économique pour les familles ou les groupes d’amis.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le tournoi de 2026 sera le plus grand de l’histoire, avec 16 villes hôtes réparties dans trois pays.