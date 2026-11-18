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Quel avenir pour Pep Guardiola ? Après avoir quitté Manchester City, l’entraîneur espagnol est officiellement toujours sans contrat. Ces dernières heures, son nom a beaucoup circulé pour prendre les rênes d’un club de la Suadi Pro League ou directement de l’équipe nationale senior d’Arabie saoudite.

SON AGENT CONFIRME : Des rumeurs que son agent de longue date, Josep Maria Orobitg, n’a toutefois pas démenties. S’exprimant auprès du quotidien saoudien Al-Riyadiya , dans des propos rapportés par le journal catalan Sport, il a confirmé que la possibilité d’entraîner en Arabie saoudite avait été présentée à Guardiola par des intermédiaires : « Ces derniers jours, nous avons reçu des offres d’Arabie saoudite par l’intermédiaire de tiers. »

NON À L’ARABIE SAOUDITE : Guardiola a toutefois décidé depuis longtemps de faire une pause après plus de dix ans de règne ininterrompu sur le banc de Manchester City. Aussi, bien que tenté par les propositions financières très généreuses venues d’Arabie saoudite, il a une nouvelle fois choisi de les décliner et de rester sans contrat. Là encore, son agent Orobitg a confirmé sa décision : « Guardiola a refusé toutes les propositions. »

UN REFUS AUSSI OPPOSÉ À L’ITALIE, UN RETOUR DANS UN AN : Si ce refus de l’Arabie saoudite se confirme, ce serait pour Guardiola le deuxième refus important opposé à une fédération, après celui adressé à Maldini et Leonardo à l’époque où les deux dirigeants avaient été choisis pour piloter la refondation de l’équipe nationale italienne et de la Figc. Pep, bien que tenté par le projet, ne s’était alors pas senti prêt à reprendre immédiatement du service, quelques jours seulement après son départ de City.

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RETOUR EN FIN DE SAISON : Guardiola entend donc mener cette année sabbatique à son terme, sans changer d’avis. Son agent Orobitg le confirme également : « Pep ne commencera pas à discuter officiellement de son avenir avant le début de la saison prochaine. »