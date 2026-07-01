Après l’élimination surprise de la Mannschaft dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Mats Hummels, champion du monde 2014, a désigné Pep Guardiola et Jürgen Klopp comme successeurs idéaux de Julian Nagelsmann, les présentant comme « les deux meilleurs entraîneurs de la planète depuis près de vingt ans ».

Dans son analyse diffusée sur la chaîne « Magenta TV », Hummels a déclaré que l’entraîneur espagnol Pep Guardiola et l’Allemand Jürgen Klopp représentaient le choix idéal pour sortir la sélection allemande de l’impasse dans laquelle elle se trouve, après son élimination prématurée de la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

L’ancien défenseur de 37 ans a ajouté : « Je pense que Guardiola et Klopp conviennent à n’importe quelle équipe, qu’il s’agisse d’un club ou d’une sélection nationale. À mon avis, ce sont les meilleurs entraîneurs de la dernière décennie, voire des dix-sept ou dix-huit dernières années, au niveau mondial. Je considère donc que l’un ou l’autre conviendrait parfaitement. »

Bien qu’il ait placé ces deux noms sur la table des candidatures, Hummels n’a pas caché sa préférence pour son ancien entraîneur au Borussia Dortmund : « C’est une approche que j’apprécie vraiment, car elle réoriente complètement l’équipe, où la victoire est la seule chose qui compte ; la victoire, et rien d’autre, c’est ce qui importe le plus. »

Ces déclarations mettent davantage la pression sur la Fédération allemande de football, alors que supporters et médias réclament un changement radical au sein du staff technique, après un nouvel échec qui s’ajoute à la série de résultats décevants de la sélection lors des derniers grands tournois.