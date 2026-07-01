Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Guardiola ou Klopp ? Hummels dévoile son choix pour prendre les commandes de la Nationalmannschaft après le séisme du Mondial

Mercato
P. Guardiola
J. Klopp
Allemagne
Coupe du monde
Allemagne vs Paraguay
Paraguay
Espagne
Allemagne
Paraguay
É.-U.

L’ancienne star allemande estime que ce duo est « le meilleur au monde depuis près de deux décennies ».

Après l’élimination surprise de la Mannschaft dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Mats Hummels, champion du monde 2014, a désigné Pep Guardiola et Jürgen Klopp comme successeurs idéaux de Julian Nagelsmann, les présentant comme « les deux meilleurs entraîneurs de la planète depuis près de vingt ans ».

Dans son analyse diffusée sur la chaîne « Magenta TV », Hummels a déclaré que l’entraîneur espagnol Pep Guardiola et l’Allemand Jürgen Klopp représentaient le choix idéal pour sortir la sélection allemande de l’impasse dans laquelle elle se trouve, après son élimination prématurée de la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

L’ancien défenseur de 37 ans a ajouté : « Je pense que Guardiola et Klopp conviennent à n’importe quelle équipe, qu’il s’agisse d’un club ou d’une sélection nationale. À mon avis, ce sont les meilleurs entraîneurs de la dernière décennie, voire des dix-sept ou dix-huit dernières années, au niveau mondial. Je considère donc que l’un ou l’autre conviendrait parfaitement. »

Bien qu’il ait placé ces deux noms sur la table des candidatures, Hummels n’a pas caché sa préférence pour son ancien entraîneur au Borussia Dortmund : « C’est une approche que j’apprécie vraiment, car elle réoriente complètement l’équipe, où la victoire est la seule chose qui compte ; la victoire, et rien d’autre, c’est ce qui importe le plus. »

Ces déclarations mettent davantage la pression sur la Fédération allemande de football, alors que supporters et médias réclament un changement radical au sein du staff technique, après un nouvel échec qui s’ajoute à la série de résultats décevants de la sélection lors des derniers grands tournois.

Coupe du monde
Paraguay crest
Paraguay
PAR
France crest
France
FRA
Publicité