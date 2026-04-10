Guardiola : « Je suis très déçu par Bernardo Silva… C'est la meilleure décision que j'ai prise »

L’entraîneur de Manchester City, l’Espagnol Pep Guardiola, a rappelé l’enjeu majeur du match à venir contre Chelsea, programmé dimanche prochain à Stamford Bridge, lors de la 32^e journée de Premier League.

Actuellement deuxième du classement, à neuf points d’Arsenal mais avec un match en moins, City sait qu’une victoire est impérative pour maintenir la pression sur les Gunners, lesquels doivent encore se déplacer à l’Etihad Stadium dans un match qui pourrait s’avérer décisif.

« Nous devons engranger un maximum de points pour conserver nos chances de remporter le titre de Premier League », a déclaré Guardiola lors de la conférence de presse d'avant-match. « Nous avons reçu de nombreux cartons jaunes, ce qui reflète l'intensité avec laquelle nous jouons. »

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Le technicien catalane a ajouté : « Nous avons désespérément besoin de points. Nous n’avons pas été très réguliers cette saison et nous avons laissé filer des unités que nous aurions dû prendre. Nous sommes donc désormais dans une situation qui ne nous permet plus d’en perdre d’autres. »

Concernant l’infirmerie, il a précisé : « Ruben Dias va mieux mais il sera forfait dimanche contre Chelsea, tandis que John Stones effectuera un entraînement partiel aujourd’hui. Quant à Gvardiol, son état s’améliore, mais il n’est pas encore près de revenir. »

Interrogé sur Bernardo Silva, il a confié, déçu : « Je lui avais dit il y a un mois : quand tu décideras de ton avenir, je dois être le premier informé, mais il ne m’a toujours rien dit. Je lui ai lancé en plaisantant : “dis-le-moi, je mérite de savoir”, mais il ne l’a pas fait, alors je ne sais pas ce qui se passe. ».

Il a ensuite salué ses qualités : « C’est un excellent joueur à tous les égards. Il a disputé de nombreux matchs au cours des neuf dernières années, a rarement été blessé et a rarement manqué une rencontre. Polyvalent, intelligent et capable de lire chaque phase de jeu, il inspire constamment confiance.

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Guardiola a affirmé : « La meilleure décision que j’ai prise cette saison a été de lui confier le brassard de capitaine. Bernardo n’est pas le plus grand, ni le meilleur buteur ou passeur, mais en tant qu’entraîneur, je l’apprécie énormément, car il est toujours présent avec sa personnalité naturelle, sans crainte. Il a été un formidable atout pour l’équipe, et j’espère qu’il terminera sa carrière ici. »

Il a ajouté : « Pour moi, le leadership est simple : mettre l’intérêt de l’équipe au-dessus de tout. On entend parfois des déclarations du genre « l’intérêt de la nation d’abord », mais, dans les faits, ce principe n’est pas toujours respecté. Bernardo, lui, place celui de Manchester City avant tout. »

« Tout entraîneur rêve d’avoir un joueur capable d’évoluer à tous les postes, sauf celui de gardien. Cela témoigne de son intelligence tactique. Il a été ailier lors de la saison du triplé, la plus grande campagne de notre histoire », a-t-il ajouté.

Il peut évoluer en milieu offensif sans être un buteur prolifique ni un joueur qui perfore les défenses, mais sa compréhension du rythme du match et sa participation à chaque phase de jeu sont précieuses. Le style d’un joueur peut évoluer avec l’âge, mais Bernardo possède une conscience tactique exceptionnelle, une qualité rare. »