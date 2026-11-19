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Pep Guardiola a couvert Jürgen Klopp d’éloges. L’ancien entraîneur de Manchester City, entre autres, s’est exprimé dans le Bundesliga Magazine.

Guardiola et Klopp se connaissent depuis plus de dix ans. Leur rivalité a commencé en Allemagne, lorsque Guardiola entraînait le Bayern Munich et Klopp le Borussia Dortmund.

La rivalité entre les deux entraîneurs s’est ensuite poursuivie en Angleterre. Klopp était à la tête de Liverpool, tandis que Guardiola dirigeait Manchester City.

Klopp est désormais sélectionneur de l’Allemagne. Lundi dernier, il s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des nations en battant les Pays-Bas 5-0.

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Guardiola est certain que le mandat de Klopp à la DFB sera une réussite. « Jürgen incitera les joueurs à adopter son style de jeu, et les choses iront alors mieux à nouveau. »

« Personne ne peut dire s’ils remporteront le prochain Euro ou la Coupe du monde. Mais je suis convaincu à 100 % que les supporters allemands seront de nouveau fiers de leur équipe nationale », poursuit-il.

« Klopp est l’un des meilleurs du football. Je ne peux même pas exprimer à quel point je l’admire », ajoute Guardiola.

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« C’est le genre de personnalité, le genre d’entraîneur, qui rend notre monde du football meilleur. Il a du charisme et sait incroyablement bien communiquer », conclut-il.