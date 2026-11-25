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Après 17 ans de gloire et de pression incessante, Pep Guardiola a décidé de marquer une pause pour reprendre son souffle. Dix années pleines à la tête de Manchester City, au cours desquelles il a remporté 41 titres officiels, lui ont suffi pour s'accorder cet été un repos longtemps attendu, le deuxième de sa carrière après sa célèbre pause entre le FC Barcelone et le Bayern Munich.

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Lors d'un voyage privé au Brésil, Guardiola s'est prêté à un entretien exceptionnel avec son ancien coéquipier de la « Dream Team » du Barça, la légende Romário, publié par le quotidien espagnol « Mundo Deportivo ». L'enfant de Santpedor y a ouvert son cœur, évoquant des rêves inaboutis, des décisions qu'il ne regrette pas et des secrets dont il n'avait jamais parlé auparavant.

Neymar, le rêve inachevé

Parmi toutes les stars que Guardiola a entraînées, un nom continue de le hanter comme un rêve jamais réalisé : Neymar da Silva, la star brésilienne de Santos.

Pep a reconnu avoir tout tenté pour convaincre la star brésilienne de rejoindre le Bayern Munich, avant que Neymar ne choisisse la voie du Camp Nou. Malgré l'échec de cette tentative, Guardiola a assuré que le Brésilien avait pris la bonne décision.

L'admiration du technicien espagnol pour Neymar remonte à la finale de la Coupe du monde des clubs 2011, lorsque le FC Barcelone avait écrasé Santos. Ce jour-là, il s'était dit : « J'aurais aimé l'entraîner ».

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Pep a salué la fluidité de son jeu, sa beauté et son courage, et a ensuite pris plaisir à le voir former le célèbre trio infernal avec Lionel Messi et Luis Suárez.

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Pep est même allé plus loin, affirmant lors d'une précédente occasion, selon le quotidien espagnol : « Si Neymar était resté à Barcelone au lieu de partir au Paris Saint-Germain, l'équipe aurait remporté la Ligue des champions deux ou trois fois de plus ».

Messi : « Je ne l'ai pas appelé par respect pour le Barça »

Lorsque le dossier Lionel Messi a été abordé pendant cet entretien réalisé au Brésil, Guardiola a dévoilé la facette la plus humaine de sa personnalité.

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Bien que Messi ait été proche de rejoindre Manchester City à l'été 2020, quand il avait officiellement demandé à quitter le FC Barcelone, Pep a assuré n'avoir jamais tenté de le recruter. La raison n'était ni sportive ni financière, mais purement sentimentale.

« Je n'ai jamais appelé Messi depuis mon départ de la Liga. Je suis supporter du Barça et j'ai préféré qu'il reste là-bas », a affirmé le technicien catalan.

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Quant à la rivalité historique entre Messi et Cristiano Ronaldo, Guardiola estime qu'elle a été une bénédiction pour les deux. « Ils se sont énormément aidés l'un l'autre à maintenir ce niveau », a-t-il déclaré, saluant la capacité du Portugais à marquer et le qualifiant de « compétiteur de très haut niveau ».

Lamine Yamal, le nouvel héritier

Interrogé sur celui qui prendra le relais de Messi et Ronaldo, Guardiola n'a pas hésité une seule seconde : il a choisi Lamine Yamal, l'actuelle star du FC Barcelone et porteur du numéro 10.

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« Je pense que Yamal a quelque chose de différent. Il a cette envie d'être le meilleur », a déclaré Pep, soulignant que c'est cette ambition qui le distingue de tous les autres.

Guardiola a également évoqué son plus grand maître, Johan Cruyff, sous les ordres duquel Romário et lui ont joué. Il a reconnu que Cruyff avait été le meilleur entraîneur de sa vie et celui qui lui avait appris à comprendre le jeu dans sa globalité, affirmant que « l'entraînement ne se limite pas à la tactique ».

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Italie : l'offre embarrassante

Grande surprise, Guardiola a révélé avoir reçu, après son départ de Manchester City, une offre alléchante pour prendre en main la sélection italienne. Il a mené des discussions avec Paolo Maldini et Leonardo, avant de finalement la décliner.

« C'est la première fois que j'en parle, mais j'ai été gêné de refuser une offre venant d'un pays comme l'Italie », a-t-il conclu, expliquant que si la proposition lui était parvenue quelques années plus tôt, il l'aurait acceptée, mais que la fatigue accumulée après 17 ans de compétition tous les trois jours a pris le pas sur son envie de relever un nouveau défi.