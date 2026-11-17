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Riccardo Calafiori, défenseur d’Arsenal, a été reçu au Capitole par le maire Roberto Gualtieri.

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« Ce fut un immense plaisir de le recevoir au Capitole. C’est un sportif et une personne extraordinaire, et ses succès nous rendent fiers. Il joue le rôle d’ambassadeur de notre ville dans le monde, en véhiculant une image positive de Rome au Royaume-Uni. » C’est ce qu’a déclaré le maire de Rome, Roberto Gualtieri, après avoir reçu au Capitole Riccardo Calafiori, défenseur d’Arsenal et de l’équipe d’Italie.

Une plaque a été remise au joueur en hommage à son rôle d’ambassadeur de la ville dans le monde. « Mon collègue Mamdami (maire de New York, NDLR), grand supporter d’Arsenal, sera jaloux. Quand nous nous sommes rencontrés, nous en avons parlé : il le sait très bien et connaît Riccardo. »

Calafiori a ensuite pris la parole : « Merci pour cette distinction. J’essaie toujours de représenter ma ville à l’étranger. Chez moi me manque aussi, mais revenir est toujours émouvant. » Le défenseur a remis un maillot d’Arsenal au maire. Ils ont ensuite posé pour une photo devant la louve capitoline, avant un moment imprévu : Gualtieri a interrompu l’assemblée pour permettre à Calafiori de la saluer.