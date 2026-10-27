Le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, a été empêché de publier sur la plateforme Xiaohongshu, l'un des réseaux sociaux les plus populaires de Chine, sur fond de la crise qui oppose les deux parties.

Le compte associé au nom de l'attaquant du Real Madrid a été suspendu ce mardi pour « violation des règles de la communauté », selon le site français « Foot Mercato ».

Cette situation affaiblit la présence du capitaine de l'équipe de France sur le marché chinois, où les réseaux sociaux jouent un rôle central dans sa communication et ses partenariats commerciaux.

Cette mesure disciplinaire intervient dans un contexte de vive polémique après la diffusion d'une vidéo montrant Mbappé en train de plaisanter au sujet de Mao Zedong, l'ancien dirigeant chinois.

Prochains matchs SAN LaLiga 10:15 RMA

Plusieurs marques chinoises ont déjà décidé de suspendre leurs partenariats avec le joueur français, tandis que le gouvernement chinois a officiellement condamné son comportement.

Au-delà de l'image du joueur français, cette affaire pourrait lui coûter de précieux revenus de sponsoring sur un marché extrêmement lucratif.

Mbappé avait publié ce jour un communiqué d'excuses dans lequel il déclarait : « Lors d'une interview réalisée récemment avec moi, j'ai commenté une photo de moi, mais mon commentaire n'était pas heureux, et je me rends compte aujourd'hui qu'il a blessé les sentiments de nombreuses personnes en Chine et dans les communautés chinoises à travers le monde. »

Et d'ajouter : « Je présente mes excuses à tous ceux que mes propos ont pu gêner, car ce n'était absolument pas mon intention. J'ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et j'exprime mes regrets sincères. »



